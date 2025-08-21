Departamento de Justicia de EEUU investigará a Cook, de la Fed, y pedirá su destitución: Bloomberg

21 ago (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea investigar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y un alto funcionario informó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de la pesquisa y le ha animado a destituirla del consejo, informó Bloomberg News el jueves.

Una carta a Powell de Ed Martin, un funcionario del Departamento de Justicia que ha dirigido investigaciones similares contra el senador Adam Schiff de California y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dice que el caso de Cook "requiere un examen más detenido", informó Bloomberg.

"En este momento, le animo a que destituya a la señora Cook de su Consejo", escribió Martin. "¡Háganlo hoy antes de que sea demasiado tarde! Después de todo, ningún estadounidense cree que sea apropiado que ella sirva durante este tiempo con una nube sobre ella".

A preguntas sobre el informe, un portavoz de la Fed se remitió a las declaraciones de Cook el miércoles, cuando dijo que no tenía intención de dimitir después de que el presidente Donald Trump pidió su renuncia por las acusaciones de un miembro de su Gobierno sobre las hipotecas que posee en Michigan y Georgia.

La Ley de la Reserva Federal no prevé ninguna potestad de un presidente de la Fed para destituir a otro miembro de la Junta de Gobernadores. (Reporte de Ann Saphir en Jackson Hole, Wyoming, y Dheeraj Kumar en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)