Departamento de Justicia de Trump investiga si la policía de DC falsificó datos de delitos

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si los funcionarios policiales de Washington, D.C., han falsificado datos para que las tasas de criminalidad parezcan más bajas de lo que son, según dos personas familiarizadas con la investigación que no estaban autorizadas para hablar públicamente de un proceso en curso.

La investigación se produce en medio de un enfrentamiento creciente —y de carácter político— entre el gobierno del presidente Donald Trump y la ciudad sobre el control del departamento de policía. Hasta el momento, se ignora qué leyes federales podrían haber sido violadas por la posible manipulación de los datos de criminalidad.

Cuando ordenó una toma de control federal del departamento de policía de la ciudad e inundó las calles con cientos de efectivos de la Guardia Nacional, el presidente afirmó que el crimen violento en Washington es cada vez peor. Sin embargo, exageró o tergiversó muchos hechos sobre la seguridad pública en Washington, donde las tasas de criminalidad han disminuido en los últimos años.

La oficina de la alcaldesa, Muriel Bowser, declinó comentar sobre la investigación. Un portavoz de la oficina de la fiscal federal Jeannine Pirro en Washington no respondió a correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios.

The New York Times fue el primer medio en informar sobre la investigación.

A principios de este año, un comandante del Departamento de Policía Metropolitana, sospechoso de manipular datos de criminalidad, fue puesto en licencia administrativa con goce de sueldo, informó NBC Washington. Bowser dijo al canal de televisión el martes pasado que el jefe de policía de la ciudad “tenía preocupaciones sobre un comandante, investigó los siete distritos y verificó que la preocupación se relacionaba con una persona”.

“Así que estamos completando esa investigación y no creemos que implique muchos casos”, agregó la alcaldesa.

El exfiscal federal interino Ed Martin, quien fue el predecesor de Pirro y la primera elección de Trump para liderar la oficina, dijo que el crimen violento en Washington había disminuido en los primeros 100 días desde que Trump regresó a la Casa Blanca. En un comunicado de prensa del 28 de abril, la oficina de Martin dijo que los datos del Departamento de Policía Metropolitana de D. C. mostraban que el crimen violento había disminuido en un 25% desde el inicio de 2025.

“Estamos demostrando que una aplicación fuerte de la ley y políticas inteligentes pueden hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, afirmó Martin en el comunicado.

El periodista de The Associated Press Matt Brown contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.