Departamento de Justicia demanda a Hawai, Míchigan, Vermont y NY por acciones climáticas estatales

DETROIT (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas contra cuatro estados esta semana, argumentando que sus acciones climáticas entran en conflicto con las autoridades federales y la agenda de dominio energético del presidente Donald 0Trump.

La dependencia interpuso demandas el miércoles contra Hawai y Michigan por sus planes de emprender acciones legales contra empresas de combustibles fósiles por los daños causados por el cambio climático. Un día después, el Departamento de Justicia (DOJ por sus iniciales en inglés) demandó a Nueva York y Vermont, impugnando sus leyes de superfondos climáticos que obligarían a las empresas de combustibles fósiles a dar aportaciones a fondos estatales basándose en emisiones previas de gases de efecto invernadero.

“Estas leyes y demandas onerosas y por motivos ideológicos ponen en riesgo la independencia energética estadounidense y la seguridad económica y nacional de nuestro país”, señaló la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado, destacando que su agencia tiene la esperanza de detener “estos impedimentos ilegítimos a la producción de energía asequible y confiable que los estadounidenses merecen”.

Las demandas del DOJ, que expertos legales calificaron de sin precedentes, representan el más reciente ataque del gobierno federal contra las labores ambientales y desatan preocupaciones en torno a la capacidad de los estados para mantener el poder de tomar medidas climáticas sin oposición federal.

Las cuatro demandas afirman que los esfuerzos estatales socavan al gobierno federal al tiempo que "aumentan los costos de energía y perturban el mercado energético nacional". Añaden que los planes y políticas de los estados son inconstitucionales, violan la autoridad federal en materia de política exterior y están prohibidos de acuerdo con la Ley de Aire Limpio, una ley federal que faculta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés) a regular las emisiones.

El DOJ argumentó que la ley "establece la creación de un programa para regular la contaminación del aire en Estados Unidos y 'desplaza' la capacidad de los estados para regular las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de sus fronteras".

En su demanda del miércoles, la dependencia aseguró que las disputas de Hawai y Michigan contra las compañías de petróleo y gas por supuestos daños climáticos entra en conflicto con la autoridad de la EPA y obstruye la discreción de la agencia para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando se queman, los combustibles fósiles liberan emisiones que calientan el planeta, como el dióxido de carbono.

Portavoces del gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, y de la fiscal general de Hawai, Anne Lopez, confirmaron que el estado interpuso el jueves una demanda contra siete grupos de empresas de combustibles fósiles y la asociación comercial de petróleo y gas, el Instituto Estadounidense del Petróleo, alegando daños a los recursos de confianza pública y negligencia, entre otras cosas.

Green aseguró que va detrás de las empresas de combustibles fósiles que deberían asumir la responsabilidad por su papel en el impacto climático del estado, incluido un incendio forestal en Lahaina en 2023.

"Esta demanda es para responsabilizar a esas partes, trasladar los costos de sobrevivir a la crisis climática a donde pertenecen y proteger a los ciudadanos de Hawai en el futuro", dijo en un comunicado.

Mientras tanto, la fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, contrató el año pasado a bufetes de abogados privados para ir tras la industria de combustibles fósiles por afectar negativamente el clima y el medio ambiente del estado.

"Esta demanda es, en el mejor de los casos, frívola y debatiblemente sancionable", dijo Nessel en un comunicado emitido el jueves. Añadió que Michigan aún no ha presentado su demanda, pero confirmó su intención de hacerlo, y explicó que la Casa Blanca y la industria petrolera "no tendrán éxito en ningún intento por impedir preventivamente nuestro acceso a presentar nuestras acusaciones en los tribunales". Un portavoz de la oficina de la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, remitió todas las solicitudes de comentarios a Nessel.

Las demandas interpuestas el jueves califican a las Leyes de Superfondo estatales —basadas en una ley federal de superfondo promulgada hace 45 años para abordar los daños asociados con los desechos peligrosos— como "un esquema transparente de extracción monetaria". Trump ha dicho que las leyes de superfondo "extorsionan" dinero de las compañías energéticas.

Nueva York busca 75.000 millones de dólares y 22 estados han presentado impugnaciones previas a su ley. Vermont no ha especificado la compensación que busca. Ambas leyes fueron aprobadas el año pasado.

El DOJ argumentó que las acciones de estos estados también buscan regular las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y global, violando la facultad del gobierno federal. Además, desalientan "la inversión y la innovación en la industria de combustibles fósiles, aumentando la presión sobre el comercio interestatal".

Un portavoz de la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, dijo que la gobernadora "cree que los contaminadores corporativos, y no los neoyorquinos comunes, son quienes deben pagar por el daño causado a nuestro medio ambiente. No daremos un paso atrás, ni ante las grandes petroleras ni ante la extralimitación federal".

La fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo que la ley de superfondo climático del estado "asegura que aquellos que contribuyeron a la crisis climática ayuden a pagar por el daño que causaron".

La Fiscal General de Vermont, Charity Clark, dijo que ansía representar a Vermont en este caso. La oficina del gobernador de Vermont, Phil Scott, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En sus demandas, el DOJ repitió las afirmaciones de Trump de una emergencia y una crisis energética en Estados Unidos.

"En un momento en que los estados deberían estar contribuyendo a un esfuerzo nacional para garantizar fuentes confiables de energía doméstica", los cuatro estados han elegido "presentar obstáculos", se afirma en las denuncias.

Expertos legales expresaron su preocupación ante los argumentos del gobierno.

Michael Gerrard, fundador y director del Centro Sabin para el Derecho sobre Cambio Climático de la Universidad de Columbia, dijo que por lo general, el DOJ le solicita a un tribunal que intervenga en litigios ambientales pendientes, como es el caso en algunas instancias en todo el país.

Si bien las demandas de esta semana coinciden con los planes de Trump de oponerse a las acciones de los estados que interfieren con su agenda de dominio energético, los casos de Hawai y Michigan "son algo sumamente inusual", dijo Gerrard a The Associated Press. "Lo que anticipábamos es que intervinieran en las demandas pendientes, no que intentaran prevenir o impedir que se presentara una demanda. Es un movimiento agresivo en apoyo de la industria de los combustibles fósiles".

Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en la Universidad de California, campus Los Ángeles, que ha consultado previamente sobre litigios climáticos, señaló que el administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijo que su agencia buscaba revocar un hallazgo al amparo de la Ley de Aire Limpio de que los gases de efecto invernadero son un riesgo a la salud pública y el bienestar.

"Por un lado, Estados Unidos dice que Michigan y otros estados no pueden regular los gases de efecto invernadero porque la Ley de Aire Limpio lo hace y, por lo tanto, prohíbe que los estados regulen", comentó Carlson. "Por otro lado, Estados Unidos está tratando de decir que no debería usarse la Ley de Aire Limpio para regular".

El gobierno federal ha tomado medidas agresivas contra las políticas climáticas en nombre de la inversión en combustibles fósiles. Las agencias federales han anunciado planes para fortalecer la energía de carbón, revertir regulaciones históricas al agua y aire, bloquear el uso de fuentes de energía renovable y redoblar la expansión de petróleo y gas.

