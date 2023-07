Departamento de justicia eeuu no interfirió en investigación de hijo de biden: fiscal del caso

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 10 jul (Reuters) - El fiscal federal que supervisa el caso penal contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, dijo el lunes que el Departamento de Justicia nunca le impidió presentar cargos, pareciendo desacreditar las afirmaciones de un denunciante del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

El fiscal federal de Delaware, David Weiss, negó en una carta al senador republicano Lindsey Graham las acusaciones de que alguna vez pidió formalmente permiso al fiscal general Merrick Garland para ser designado como abogado especial, un estatus que le habría permitido presentar cargos federales en cualquier distrito del país contra Hunter Biden.

"No he solicitado la designación de abogado especial", escribió Weiss, nombrado por el expresidente republicano Donald Trump. "Más bien, mantuve conversaciones con funcionarios del Departamento sobre una posible designación (...) que me habría permitido presentar cargos en un distrito fuera del mío sin la asociación del fiscal federal local", agregó.

La oficina de Weiss reveló el mes pasado que acusaba a Hunter Biden de dos delitos fiscales menores, de los que se espera que el hijo del presidente se declare culpable a finales de este mes.

El acusado también ha accedido a entrar en un programa alternativo previo al juicio para evitar enfrentarse a un delito más grave de posesión de un arma de fuego mientras consumía drogas ilegales. Los republicanos se han preguntado por qué Weiss no presentó cargos por delitos más graves.

Sus críticas se han visto alimentadas en parte por las afirmaciones de Gary Shapley, un agente supervisor criminal del IRS que trabajó en la investigación de Hunter Biden.

Shapley afirmó a legisladores que el Departamento de Justicia obstaculizó repetidamente la investigación en el mandato de Trump y el presente, y que los investigadores hallaron evidencia de delitos fiscales más graves que solo podían perseguirse en Washington DC o California, pero no en Delaware.

Según Shapley, cuando Weiss pidió permiso a Garland para ser designado abogado especial su petición fue denegada, una afirmación desmentida por Garland el mes pasado. El abogado de Hunter Biden también ha negado que su cliente recibiera ningún trato especial. (Reporte de Sarah N. Lynch; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

