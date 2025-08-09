Departamento de Justicia investiga a la fiscal general de Nueva York, opositora de Trump

NORFOLK, Virginia, EE. UU. (AP) — El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump ha centrado su atención en la fiscal general de Nueva York, Letitia James, con una citación para obtener registros relacionados con el fallo civil de US$454 millones que ganó contra Trump por mentir sobre su riqueza, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el caso.

La citación forma parte de una investigación sobre si James violó los derechos civiles del mandatario, dijo otra persona. Ninguno de los dos declarantes podía hablar públicamente sobre los detalles de la investigación, por lo que conversaron el viernes con la AP bajo condición de anonimato.

Mediante otra citación se busca obtener registros relacionados con la demanda de James contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según una persona familiarizada con el asunto. Además, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, nombró recientemente a un fiscal especial para colaborar en una investigación de fraude hipotecario contra la fiscal.

James ha demandado a Trump y a su administración republicana docenas de veces por sus políticas como presidente y por cómo condujo su imperio empresarial privado. En su campaña, el actual mandatario prometió tomar represalias contra sus oponentes, y las acciones contra James están entre las más serias emprendidas hasta ahora por el Departamento de Justicia contra los enemigos políticos de Trump.

Esto es lo que hay que saber sobre James y las crecientes investigaciones:

James dice que está siendo atacada por motivos políticos

La fiscal general demócrata ha negado cualquier irregularidad y dijo que la investigación hipotecaria tiene motivaciones políticas.

Su abogado personal, Abbe D. Lowell, calificó las citaciones como “impropias”.

“Convertir al Departamento de Justicia en un arma para intentar castigar a un funcionario electo por hacer su trabajo es un ataque al estado de derecho y una peligrosa escalada por parte de esta administración”, dijo Lowell.

“El arte del robo”

James es la primera mujer negra elegida para un cargo estatal en Nueva York, la primera fiscal general negra del estado y la primera mujer elegida para el puesto. Se centró en Trump durante la campaña de 2018, calificándolo de “estafador” y prometiendo arrojar una “luz brillante en cada oscuro rincón de sus negocios inmobiliarios”.

Tan pronto como asumió el cargo, la fiscal general neoyorkina lanzó varias demandas sobre las políticas de inmigración y medio ambiente del presidente.

Heredó una demanda estatal contra la fundación benéfica de Trump y logró un acuerdo que incluyó una multa de US$2 millones.

Presentó otra demanda civil contra el republicano en septiembre de 2022, alegando que su empresa engañó a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar activos y su patrimonio neto en documentos financieros.

“Es el arte del robo”, dijo al anunciar el caso contra Trump, volviendo el título del libro del magnate “El arte de la negociación” en su contra.

Trump dice que James nunca tuvo la intención de ser justa

En 2024, un juez de Nueva York dictaminó que Trump mintió durante años sobre su riqueza y le ordenó pagar US$354,9 millones en sanciones más casi US$100 millones en intereses.

Trump ha apelado el fallo. También presentó una fianza de US$175 millones para impedir que el estado cobre la deuda y embargue sus activos.

El mandatario dice que, en realidad, sus estados financieros subestimaron su riqueza y que cualquier error en los documentos fue inofensivo y no influyó en las decisiones de préstamo de los bancos. Él y sus abogados acusaron repetidamente a James de participar en una “guerra legal” con fines políticos, una afirmación que ella niega.

Trump ha criticado durante mucho tiempo las acciones legales de James, calificándolas como un teatro político diseñado para catapultarla a la fama. También se quejó de que sus comentarios sobre él, antes de su elección, muestran que nunca tuvo la intención de ser justa.

“Pena de muerte corporativa”

En su función como reguladora de organizaciones benéficas y grupos sin fines de lucro registrados en Nueva York, James demandó a la NRA y a su líder de larga data, Wayne LaPierre. El año pasado, un jurado encontró que LaPierre malgastó US$ millones y utilizó los fondos de la organización para pagarse un estilo de vida extravagante, mientras que la NRA en sí no logró gestionar adecuadamente sus activos y violó las protecciones para denunciantes.

Un juez de Nueva York también prohibió a LaPierre ocupar un puesto remunerado en la organización durante una década, pero se negó a nombrar un monitor independiente para supervisar al grupo.

James había buscado disolver la poderosa organización de defensa de las armas, pero un juez dictaminó que las acusaciones no justificaban una “pena de muerte corporativa”.

Investigación de fraude hipotecario

El director del FBI, Kash Patel, confirmó en mayo que James estaba siendo investigada después de que un funcionario de la administración Trump la acusara de fraude hipotecario. El abogado de la fiscal dice que la acusación fue una mentira basada en una mala interpretación intencionada de los documentos.

La investigación se centra en formularios que James firmó en 2023 mientras ayudaba a una sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

En uno de ellos se indica que James tenía la intención de ocupar la casa como su “residencia principal”, pero en otros documentos ella dejó claro que no tenía intención de vivir allí. En un correo electrónico enviado al corredor de préstamos hipotecarios dos semanas antes de que firmara los documentos, ella indicaba que la propiedad “NO SERÁ mi residencia principal”.

Esta semana Bondi nombró a Ed Martin como fiscal especial para colaborar en una investigación de fraude hipotecario contra James, según la persona familiarizada con el asunto. James negó cualquier irregularidad y dijo que la acusación tiene motivaciones políticas.

Martin encabeza el Grupo de Trabajo de Utilización como Arma, que examina las afirmaciones de Trump sobre un sesgo anticonservador en el Departamento de Justicia. La nominación de Martin como fiscal federal en el Distrito de Columbia fue retirada en medio de las preocupaciones de los legisladores republicanos sobre su escasa experiencia procesal y su apoyo a los perpetradores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

