Departamento de Justicia renueva intento de revelar materiales sobre Epstein

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia renovó el lunes su solicitud para desclasificar los materiales del jurado investigador sobre el tráfico sexual de Jeffrey Epstein, afirmando que el Congreso dejó claro al aprobar la liberación de materiales de investigación relacionados con el enjuiciamiento del fallecido financiero que documentos como los registros judiciales deberían ser divulgados.

El fiscal federal Jay Clayton firmó la presentación en el tribunal federal de Manhattan solicitando que el juez emita un fallo expedito que permita la difusión de los materiales ahora que el presidente Donald Trump firmó la acción que requiere la divulgación de documentos relacionados con Epstein dentro de los 30 días.

El Departamento de Justicia dijo que la acción del Congreso anuló la ley existente de una manera que permite la desclasificación de los registros del gran jurado.

El juez Richard Berman previamente negó una solicitud de la administración Trump para hacer públicos los testimonios del jurado.

Berman, quien presidió el caso de Epstein en 2019, dictaminó en agosto que una "razón significativa y convincente" para negar la solicitud y mantener los testimonios sellados era que la información contenida en los testimonios no es nada en comparación con la información y materiales de investigación que ya están en posesión del Departamento de Justicia.

Berman escribió que las 100.000 páginas de archivos y materiales de Epstein empequeñecen las 70 y tantas páginas de materiales del jurado y que el testimonio del jurado es meramente un fragmento de oídas sobre la supuesta conducta de Jeffrey Epstein.

Otros dos jueces también han negado la divulgación pública de material de las investigaciones sobre el abuso sexual de jóvenes mujeres y niñas por parte de Epstein durante décadas.

El Departamento de Justicia ha dicho que el único testigo que testificó ante el jurado de Epstein fue un agente del FBI que, según señaló el juez, no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio era mayormente de oídas.

El agente testificó el 18 de junio de 2019 y el 2 de julio de 2019. El resto de la presentación del jurado consistió en una presentación de PowerPoint y un registro de llamadas. La sesión del 2 de julio terminó con los miembros del jurado votando para acusar a Epstein.

Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019. Fue encontrado muerto en su celda en una cárcel federal de Manhattan el 10 de agosto de 2019 en lo que las autoridades han dictaminado como un suicidio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.