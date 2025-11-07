Departamento Justicia EE. UU. investiga a empacadoras de carne por los precios, dice fiscal general

Por Jody Godoy y Tom Polansek

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - Estados Unidos está investigando a las empresas empacadoras de carne, informó el viernes la fiscal general, después de que el presidente Donald Trump dijera que las prácticas de la industria están haciendo subir el precio de la carne de vacuno.

Los precios de la carne de vacuno batieron récords en 2025 después de que una sequía de varios años quemara los pastos y elevara los costos de alimentación del ganado.

Como resultado, los ganaderos redujeron drásticamente el rebaño de ganado de la nación al nivel más pequeño en casi 75 años, lo que hizo caer la producción de filetes y carne de hamburguesa. La demanda de los consumidores se ha mantenido en general fuerte a pesar de los altos precios.

"He pedido al Departamento de Justicia que inicie inmediatamente una investigación sobre las empresas empacadoras de carne que están haciendo subir el precio de la carne de vacuno a través de la colusión ilícita, la fijación de precios y la manipulación de precios", dijo Trump en una publicación en Truth Social el viernes, sin identificar a las empresas.

Los ganaderos se han quejado durante mucho tiempo de la consolidación en la industria empacadora. Tyson, Cargill, JBS y National Beef Packing Company controlan en conjunto alrededor del 80% del mercado.

Los portavoces de las cuatro empresas no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Tyson, Cargill y JBS han pagado decenas de millones de dólares para zanjar unas demandas en las que se les acusa de conspirar para inflar los precios de la carne de vacuno en el país restringiendo la oferta. Las empresas han negado haber cometido delito alguno.

El Departamento de Justicia ya ha iniciado una investigación, informó el viernes la fiscal general Pam Bondi en una publicación en X. (Reporte de Kanishka Singh en Washington, Bhargav Acharya en Toronto, Tom Polansek en Chicago y Jody Godoy en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)