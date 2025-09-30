Deporta a 100 iraníes tras el acuerdo con Teherán, según el NYT

30 sep (Reuters) -

Estados Unidos está deportando a Irán a un centenar de iraníes, informó el martes The New York Times, basándose en la información de dos altos representantes iraníes implicados en las negociaciones y a un responsable estadounidense con conocimiento de los planes.

Representantes iraníes dijeron que un vuelo fletado por EEUU despegó de Luisiana el lunes y tenía previsto llegar a Irán a través de Qatar en algún momento del martes, según el informe.

Las identidades de los iraníes y sus motivos para intentar emigrar a Estados Unidos no estaban claras de inmediato, según el periódico.

