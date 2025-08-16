Deportaciones y aranceles de Trump ya se sienten

Las medidas económicas adoptadas por Trump están llevando a algunos a señalar la represión de la inmigración, junto con los aranceles, como al menos en parte responsable de la caída en algunos sectores económicos y del aumento de los precios.

Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales revelaron el jueves un aumento del 38,9% en los precios mayoristas de verduras secas y frescas de junio a julio, el mayor desde marzo de 2022.

Phil Kafarakis, presidente de IMFA The Food Away From Home Association, que representa a productores de alimentos, proveedores, servicios e industrias fuera de las tiendas de comestibles, dijo que las señales de advertencia deben ser tomadas en serio.

Debido a los esfuerzos de deportación, "ahora te quedarás con no suficientes trabajadores en los campos para recoger el producto a medida que viene la cosecha", destacando además el efecto "horrible e increíblemente impactante" de los aranceles.

Combinado con la sequía, las inundaciones excesivas y los incendios forestales, las deportaciones se convertirán en un problema mayor en las cosechas de finales del verano y principios de otoño, dijo.

"No creo que la gente se dé cuenta" de que habrá un aumento en los costos de las verduras en restaurantes, en tiendas de comestibles y otros lugares, dijo Kafarakis.

Si bien la administración aún no ha alcanzado los niveles de deportación que Trump prometió en su campaña, el número de personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en junio fue el mayor mensual en al menos cinco años.

Los dueños de negocios dijeron a la Reserva Federal de Dallas que la incertidumbre sobre los aranceles y la política de inmigración estaba planteando desafíos de inversión y contratación.

"Las acciones de aplicación de la inmigración también están afectando la capacidad de algunas empresas para reclutar y retener trabajadores", declaró la agencia en su informe.

Los trabajadores inmigrantes son una gran parte de la fuerza laboral de Texas. En un informe de abril, el Banco de la Reserva Federal de Dallas dijo que la proporción de empresas de Texas que informan en su encuesta que dependen de trabajadores que se mudaron a Texas desde otro país aumentó del 15% en 2023 al 25% en 2024.

"El país está perdiendo trabajadores sin que sean reemplazados, con consecuencias económicas adversas", afirma el informe de Robert Lynch, Michael Ettlinger y Emma Sifre. Lynch es profesor de economía en el Washington College.

Ettlinger es director fundador de la Escuela de Políticas Públicas Carsey de la Universidad de New Hampshire, y Sifre es analista de datos del Instituto de Impuestos y Política Económica.

En la construcción, los 10 estados con las concentraciones más altas de trabajadores no autorizados vieron una caída del empleo del 0,1% desde junio de 2024 hasta junio de 2025, mientras que otros estados vieron un aumento del 1,9%, según el informe.

Alrededor del 7% de los trabajadores de ocio y hostelería son indocumentados y se centran principalmente en los sectores de restaurantes y hoteles, dijo Lynch. Los estados con concentraciones más altas de trabajadores no autorizados están experimentando un crecimiento más lento en esta área, dijo.

