Deportados por EEUU a Ghana fueron enviados a sus países pese al riesgo, dice su abogado

ACCRA, Ghana (AP) — Once ciudadanos de África Occidental deportados por Estados Unidos a Ghana fueron enviados a sus países de origen durante el fin de semana a pesar de las preocupaciones de seguridad, informó su abogado a un tribunal en Ghana el martes.

Estados Unidos había deportado un total de 14 inmigrantes de África Occidental a Ghana bajo circunstancias controvertidas. Aunque las autoridades ghanesas dijeron anteriormente que todos habían sido enviados a casa, los deportados y sus abogados posteriormente informaron a The Associated Press que 11 de ellos aún se encontraban en una instalación militar en Ghana.

Los 11 deportados demandaron al gobierno ghanés la semana pasada, buscando su liberación. Ocho de ellos habían dicho al tribunal local que tenían protecciones legales para no ser deportados a sus países de origen "debido al riesgo de tortura, persecución o trato inhumano".

"Debemos informar al tribunal que las personas cuyos derechos humanos estamos buscando hacer valer fueron todas deportadas durante el fin de semana", dijo su abogado, Oliver Barker-Vormawo, al tribunal el martes en una audiencia virtual, añadiendo que la demanda se había vuelto irrelevante.

"Esta es precisamente la lesión que estábamos tratando de prevenir", expresó en relación con las preocupaciones de seguridad de los deportados.

El programa de deportación del gobierno de Trump ha recibido críticas generalizadas de expertos en derechos humanos, que citan protecciones internacionales para los solicitantes de asilo y cuestionan si los inmigrantes serán adecuadamente evaluados antes de ser deportados.

El gobierno estadounidense ha buscado formas de disuadir a los inmigrantes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de remover a aquellos que ya lo han hecho, especialmente a los acusados de delitos, incluidos aquellos que no pueden ser fácilmente deportados a sus países de origen.

Ante decisiones judiciales que impiden que los migrantes sean enviados de regreso a sus países de origen, el gobierno de Trump ha intentado cada vez más enviarlos a terceros países bajo acuerdos con esos gobiernos.

Ghana se ha sumado a Eswatini, Ruanda y Sudán del Sur como países africanos que han recibido migrantes de terceros países que fueron deportados de Estados Unidos.

Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.