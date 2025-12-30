Deportes. Álvaro García, mejor jugador del año en los Premios RFER 2025

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El internacional español Álvaro García Albó ha sido elegido Mejor Jugador del Año en los Premios RFER 2025, un reconocimiento que confirma su consolidación como una de las figuras más destacadas del rugby XV nacional tras una temporada marcada por su crecimiento competitivo y su progresiva irrupción en la élite internacional. El talonador dio un paso clave en su carrera en el verano de 2023, cuando se incorporó al centro de formación del Stade Français, uno de los clubes históricos del Top 14 francés, considerado una de las ligas más exigentes y prestigiosas del panorama mundial. Durante la temporada 2025, García Albó se asentó en las rotaciones del conjunto francés, acumulando minutos y protagonismo en la máxima competición doméstica gala, una experiencia que reforzó su madurez deportiva y su adaptación al máximo nivel del rugby profesional. Ese crecimiento tuvo reflejo también en el ámbito continental, con su debut profesional en la Copa de Campeones, donde se midió a rivales de primer nivel como los Northampton Saints o los Bulls sudafricanos. En paralelo a su progresión en Francia, Álvaro García Albó debutó con la selección española de Rugby XV en noviembre de 2023 frente a Canadá y, desde entonces, se ha convertido en un nombre habitual en las convocatorias del combinado nacional. Durante la temporada 2025 fue una pieza clave en el Rugby Europe Championship, contribuyendo de forma decisiva a la clasificación de España para la Copa Mundial de Rugby 2027, un logro que refuerza el peso de su figura dentro del presente y el futuro del rugby español.