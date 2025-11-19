Deportes. Craviotto e Iberdrola, entre los premiados por Fundación España Activa por su contribución a la actividad física

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fundación España Activa quiere reconocer este año al piragüista Saúl Craviotto, Iberdrola, el Ayuntamiento de Almería, El País y la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) como referentes en el impulso de la actividad física y en la lucha frente al sedentarismo, según un comunicado.

Todos ellos serán protagonistas de la VIII Gala de Premios Fundación España Activa, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el Hotel Intercontinental de Madrid. Durante la gala, la Fundación España Activa reconocerá la labor de aquellas acciones, entidades y personalidades que, con su ejemplo, contribuyen a impulsar una cultura de vida activa y hábitos saludables en el conjunto de la sociedad.

"Estos premios ponen en valor el trabajo ejemplar de personas e instituciones que están transformando nuestra realidad, demostrando que promover la actividad física es uno de los pilares más sólidos para construir una sociedad más sana", señaló Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa.

La entidad reconoce la labor de los premiados en la lucha contra el sedentarismo, que debe ser "un compromiso colectivo". "Cada esfuerzo, desde el deporte de élite hasta las iniciativas locales o la divulgación científica y mediática, suma para mejorar la salud y el bienestar de todos", añadió.

En esta edición, el premio a la 'Trayectoria Deportiva y Profesional' será otorgado a Saúl Craviotto en reconocimiento a una carrera que lo ha convertido en el deportista olímpico español más laureado de la historia, con seis medallas en cinco Juegos. La categoría 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector privado' destacará a Iberdrola por su compromiso con el impulso del deporte, la igualdad; su apuesta por el deporte femenino y el apoyo a federaciones y deportistas.

En cuanto al ámbito público, el premio 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector público' reconocerá al Ayuntamiento de Almería, Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte por su apuesta por la creación de una ciudad activa y saludable, con iniciativas como 'Entrena mientras tu hijo entrena' o 'Active Running City'.

El galardón en la categoría 'Medios de Comunicación' será para El País, en reconocimiento a su labor de divulgación sobre los beneficios del ejercicio y la actividad física para la salud a través del espacio Salud y Bienestar y, en particular, de la serie de artículos divulgativos ENFÓRMATE, desarrollada junto a investigadores e investigadoras de referencia en España.

La categoría 'Área de investigación, innovación y divulgación' distinguirá a la Fundación Científica de la AECC, por fomentar la investigación sobre el papel de una vida activa, integrando la práctica regular de actividad física y ejercicio, en la prevención y el tratamiento de los pacientes de cáncer.