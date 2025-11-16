Deportes. Daniela Álvarez y Tania Moreno pasan invictas a dieciseisavos de final del Mundial de Voley Playa

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno sumó este domingo su tercera victoria en la fase de grupos del Campeonato del Mundo de Voley Playa que se está disputando en la localidad australiana de Adelaida y pasaron invictas a la ronda de cruces tras imponerse a la estadounidenses Kelly Cheng y Molly Shaw por 21-17 y 21-17.

La asturiana y la madrileña han empezado fuertes el Mundial donde están yendo de menos a más. Tras la trabajada victoria del estreno, llegó una en dos mangas en el segundo y una tercera, de mérito, ante el teórico dúo más fuerte de su grupo, el compuesto por Cheng, campeona del mundo en 2023, y Shaw, séptimo del ranking mundial.

Pero las españolas, cuartas en el Europeo del pasado verano y cuartofinalistas en los Juegos Olímpicos de París de 2024, se mostraron muy sólidas y no dieron opciones a las americanas para quedarse con el primer puesto del Grupo G con un doble 21-17.

Las españolas comenzaron bien el encuentro y pudieron coger una pequeña ventaja inicial en el marcador, que aumentaron casi de forma definitiva con cuatro puntos seguidos que estiró su ventaja hasta un óptimo 16-10. Las estadounidenses intentaron reaccionar, pero sin éxito y el primer set fue para Álvarez y Moreno.

El segundo parcial, en cambio, empezó mejor para Cheng y Shaw, que fueron las que consiguieron tomar la iniciativa en el choque, amenazando con un peligroso 5-8. Sin embargo, la pareja española supo mantener la concentración para no sólo igualar sino ponerse por delante (9-10). El equilibrio se mantuvo hasta el 15-15 cuando la asturiana y la madrileña se entonaron con otro buen momento de cuatro puntos seguidos que les terminó por dar el triunfo.

Ahora, a la espera de conocer sus rivales en los dieciseisavos de final, la pareja española intentará superar esta ronda por primera vez en su carrera, lo que significaría también la primera nacional que lo logra desde el Mundial disputado en La Haya (Países Bajos) en 2015.