Deportes.- El Barça anuncia el regreso del ala español Pol Pacheco

BARCELONA, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Barça ha anunciado este martes la incorporación del ala español Pol Pacheco, quien firma para las próximas dos temporadas y que regresa once años después al club blaugrana, tras acabar contrato con el Viña Albali Valdepeñas, club con el que esta temporada ha sido uno de los máximos goleadores de la LNFS (Liga Nacional de Fútbol Sala) con 21 tantos. "El Barça 2025/26 cuenta ya con su segunda incorporación. Tras la llegada de João Victor, que finalizó su cesión al Palma Futsal y ya forma parte de pleno derecho de la plantilla azulgrana, ahora es el turno de Pol Pacheco. Así pues, con un contrato hasta el 30 de junio de 2027, el ala zurdo catalán vuelve a la disciplina 'culer' once años después, con una trayectoria consolidada y en plena madurez deportiva", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado. El jugador catalán llegó a debutar con el primer equipo blaugrana en 2014. Sin embargo, Pacheco decidió fichar por Peñíscola. A lo largo de su carrera deportiva, el ala ha pasado por varios equipos como el Industrias Santa Coloma, ElPozo Murcia, el Movistar Inter y el Viña Albali Valdepeñas, antes de regresar al Barça, con el que firma hasta el 30 de junio de 2027. "Llevo toda la vida trabajando por ello. Es una recompensa muy grande. Después de tanto tiempo fuera de casa, trabajando duro y soñando para que llegue este momento, tengo muchas ganas de que empiece la temporada para aprovechar esta oportunidad y ganar mucho con el Barça", ha declarado Pacheco en declaraciones a Barça One, recogidas por Europa Press. El jugador de Esparreguera (Barcelona) ha afirmado estar convencido de hacerlo "muy bien" en su regreso al club blaugrana. "Creo que esta oportunidad me llega en el mejor momento. He madurado mucho y me siento preparado para afrontar cualquier reto. Estoy convencido de que lo haré muy bien y disfrutaré mucho de esta experiencia", finalizó.