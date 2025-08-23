Deportes: El C4 500 masculino y María Corbera suman otra plata y otro bronce para España en el Mundial

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El equipo español masculino de C4 500 metros ha conquistado la medalla de plata en la cuarta jornada del Campeonato del Mundo de piragüismo en modalidad esprint, que se está disputando en Milán (Italia), en la que María Corbera se ha colgado el bronce en la final de C1 500 metros, dos éxitos que elevan a seis el botín de preseas para España en la cita mundialista.

En el Idrosalo de la capital lombarda, Daniel Grijalba, Martín Jácome, Manuel Fontán y Adrián Sieiro protagonizaron una sensacional remontada en los últimos metros de la final. En el ecuador del recorrido marchaban quintos, pero finalmente pudieron cruzar la meta en segunda posición (1:31.15), solo por detrás de Hungría (1:30.38), con Bielorrusia terminando en la tercera plaza (1:31.45).

Por su parte, en la final femenina de C1 500 metros, la madrileña pasó cuarta por la boya de los 250 metros, pero supo remontar en la segunda mitad de la carrera para terminar en tercera posición con un tiempo de 2:01.27, a tres segundos de la nueva campeona mundial, la ucraniana Liudmyla Luzan. La canadiense Katie Vincent se hizo con la plata.

Con ello, Corbera suma su séptima medalla mundialista y la decimoquinta en el plano internacional. El domingo, tendrá una nueva oportunidad de presea en la final de C4 500 metros femenino, en donde comparte embarcación con Claudia Couto, Valeria Oliveira y Ana Cantero.

De esta manera, estas dos nuevas medallas se unen a los otros cuatro metales cosechados por España hasta ahora en la cita, todos ellos el viernes: el oro del equipo español femenino de K4 500 metros; la plata de Pablo Graña en C1 200 metros; y los bronces del K4 500 masculino y del C2 500 de Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska.

En el resto de finales con presencia española de este sábado, el pontevedrés Pablo Crespo terminó quinto en C1 1000 metros, mientras que el vigués Roi Rodríguez solo pudo ser octavo en K1 1000 metros.