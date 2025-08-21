Deportes.- El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group llega a Sevilla

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ciudad de Sevilla acogerá por primera vez una prueba del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, el circuito de pádel amateur organizado por la Rafa Nadal Academy, un torneo que combina competición, ocio, diversión y valores y que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en el Icónico Sports & Social Club.

Sevilla disfrutará de un circuito que el año pasado reunió a más de 1000 jugadores y que fue nominado al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los World Padel Awards organizados anualmente por 'Pádel Spain'.

Inspirado en la competición por equipos impulsada por la Hexagon Cup, cada equipo participante en la cita de Sevilla estará compuesto por un mínimo de seis jugadores, que formarán tres parejas por eliminatoria. Además, se garantiza que cada equipo dispute al menos dos eliminatorias.

El torneo se disputará en el Icónico Sports & Social, club inaugurado el pasado mes de mayo y que dispone de 15 pistas de pádel --12 de ellas cubiertas y 3 exteriores--, una infraestructura de última generación de 4000 metros en la ciudad de Sevilla.

El campeonato contará con dos categorías masculinas y dos categorías femeninas, en las que los equipos competirán por coronarse campeones y acceder al sorteo de una plaza para disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, Maribel Nadal, señaló que tienen "muchas ganas y mucha ilusión" de llegar a Sevilla, una ciudad que "vive el deporte de una manera muy especial" y en la que está segura que van a vivir "momentos muy especiales".

"Animo a todo el mundo a vivir esta experiencia del pádel por equipos, que no deja indiferente a nadie", añadió.