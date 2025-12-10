Deportes. El Rafa Nadal Academy Pádel Tour cierra su segunda edición superando "las expectativas".

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, celebrado en Mallorca, clausuró su segunda edición tras reunir a casi 2.000 jugadores, consolidándose como una de las propuestas más atractivas y completas del pádel amateur, y haber "superado las expectativas" gracias al formato por equipos que combina "deporte y ocio".

"La acogida por parte de los jugadores de la primera edición fue increíble y en esta se han superado las expectativas. Definitivamente, el formato por equipos ha sido un éxito y poder combinar deporte y ocio nos ha proporcionado un ambiente único en cada una de las pruebas de ambos circuitos", aseguró la subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, Maribel Nadal, en declaraciones facilitadas este miércoles en nota de prensa.

Así, la prueba final disputada en la Rafa Nadal Academy by Movistar contó con 215 jugadores de equipos llegados desde todas las partes de la península, así como de Italia o Suiza, y combinó competición, ocio y un ambiente único que ya se ha convertido en seña de identidad del tour en estas dos primeras ediciones.

Uno de los momentos especiales del fin de semana fue el homenaje que recibió la exjugadora española Carolina Navarro, que hace poco se retiró del pádel profesional tras una exitosa carrera deportiva. En el acto, celebrado en las nuevas pistas 'indoor' de la Academia, la jugadora malagueña recibió el cariño de todos los participantes y de Maribel Nadal, que reconocieron su trayectoria ejemplar y su aportación al desarrollo del pádel.

"Cada año os superáis. Un ambientazo increíble, con gente venida de fuera de España. Las nuevas instalaciones de la Academia, estas pistas 'indoor' han estado geniales y luego el tardeo. Me ha encantado y el año que viene estoy aquí otra vez", alabó Navarro del evento.

La clausura en Manacor cierra un recorrido que este año ha llevado el circuito a Santander, Madrid, Barcelona, Estepona, Sevilla, Valencia y Gijón. De manera paralela, el Rafa Nadal Pádel Tour by The Adecco Group comenzó su expansión internacional con un Tour que ha recorrido otras seis ciudades de Italia (Roma, Torino, Perugia, Bari, Bérgamo y Florencia), convergiendo ambos circuitos en la gran final.

Los jugadores destacaron el trato recibido, la calidad organizativa, los premios BABOLAT y un Welcome Pack formado por una camiseta Nike y otros productos ofrecidos por NDL Pro-Health, Babolat y fotoprotección de Cantabria Labs. A ello se sumaron sorteos y regalos de QuirónSalud, ZEL y COX, partners del circuito.

Los campeones de cada prueba también obtuvieron palas BABOLAT y entradas para animar al equipo de la Rafa Nadal Academy en la Hexagon Cup, que tendrá lugar del 29 de enero al 2 de febrero en el Madrid Arena.

El formato por equipos del circuito permite a cada equipo participante estar compuesto por un mínimo de seis jugadores repartidos en tres parejas por eliminatoria, garantizando un mínimo de dos encuentros. Esta dinámica contribuyó a generar una experiencia colectiva, dinámica y muy valorada por los participantes.

"Ya estamos trabajando en la tercera edición para incorporar novedades que lo consoliden como uno de los circuitos de referencia en el pádel amateur y, ante la demanda de muchos clubes y países, estamos valorando también seguir con la internacionalización", manifestó Maribel Nadal.