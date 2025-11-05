Deportes. El remo español quiere seguir sumando éxitos en el Campeonato del Mundo de 'beach sprint'

BARCELONA, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La selección española de remo buscará seguir sumando éxitos en el Campeonato del Mundo de 'beach sprint', la nueva disciplina olímpica de velocidad, que arranca este jueves en Antalya (Turquía) y que se disputará hasta el domingo, con el equipo nacional acudiendo con 17 deportistas y 9 tripulaciones.

El objetivo de la selección es emular las seis medallas logradas el año pasado en la nueva disciplina olímpica de velocidad, que se estrenará en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

España tendrá representación en nueve de las diez modalidades del programa, en concreto cuatro botes en la categoría absoluta y cinco en la sub-19. En total hay 242 tripulaciones y 342 deportistas procedentes de 55 países.

La delegación española llega en un gran momento a este Campeonato del Mundo después de haber logrado una plata y dos bronces en el Campeonato de Europa de resistencia y 'beach sprint' que tuvo lugar en el mes de octubre. Mientras que el pasado fin de semana en la Copa de la Juventud de 'beach sprint' consiguió cuatro oros, una plata y un bronce, lo que confirma el buen momento del remo español.

Las principales bazas para las medallas son el triple campeón mundial alicantino Ander Martín (Real Club Náutico Torrevieja), plata en el pasado Europeo; y la andaluza Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo), bronce en la cita continental. Ambos competirán en la categoría individual y se medirán a 39 y 33 rivales, respectivamente.

Mientras que en el doble mixto participan el andaluz Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y la alicantina Nadia Felipe (Clot de L'Illot El Campello) con la intención de superar la sexta plaza del Europeo, en el que cayeron en los cuartos de final.

En cuatro con timonel mixto, España se presenta con Pablo Hermoso (Real Club Mediterráneo de Málaga), María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), Miguel Salas (Real Club Regatas Alicante) y Ainhoa Casanova (Club de Mar Clot de L'Illot El Campello).

Respecto a la participación Sub-19, la selección española repite con cinco tripulaciones que subieron al podio en la Copa de la Juventud para sumar cuatro oros y una plata para España, que en este Campeonato del Mundo buscará seguir sumando éxitos en esta futura disciplina olímpica.