Deportes.- Elia Canales y Andrés Temiño logran un histórico oro mundial en arco recurvo

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La pareja española formada por Elia Canales y Andrés Temiño hizo este miércoles historia en el tiro con arco al conquistar la medalla de oro en la modalidad de recurvo mixto en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en la localidad surcoreana de Gwangju y batiendo además al todopoderoso equipo anfitrión. Canales y Tremiño comenzaron muy bien su andadura en la cita, firmando la tercera mejor puntuación en la calificación, 1364 puntos, nuevo récord de España sólo superado por China (1375) y por la favorita Corea del Sur (1393), y que les hizo quedar exentos de la primera ronda eliminatoria.

Los españoles pasaron directamente a octavos de final donde se deshicieron con autoridad por 6-0 de la pareja neerlandesa Quinty Roeffen y Senna Roos para citarse en cuartos con los mexicanos Alejandra Palencia y Matías Grande, un duelo muy ajustado que se decidió por 5-3 y en el cuarto y último set.

La pareja española entró en la lucha por las medallas y en las semifinales batieron con claridad a Japón por 5-1 para cruzarse por el oro con los surcoreanos Kim Woojin, el arquero olímpico más laureado de la historia con cinco medallas de oro y el único en hombres que ha ganado tres oros en unos mismos Juegos, y An San, triple campeona olímpica en Tokyo 2020.

Pero el dúo nacional no se dejó intimidar por este palmarés y por casi conocida imbatibilidad de los arqueros surcoreanos en grandes competiciones. Ganó 36-35 el primer set para ponerse 2-0 y repitió por 38-37 para colocar un prometedor 4-0, y aunque los anfitriones reaccionaron en el tercero (38-36) para recortar (4-2), a Canales y Temiño no les tembló el pulso ni la puntería para hacer historia con un claro 37-34 final.