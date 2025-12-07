Deportes: España se clasifica para el Europeo masculino de bádminton por equipos

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La selección española masculina de bádminton venció (3-1) a Irlanda este domingo y se clasificó para el Campeonato de Europa por Equipos 2026 que se disputará el próximo mes de febrero. El billete se decidía en la jornada final del clasificatorio en Dublín, un duelo directo entre España e Irlanda, ambas primeras de sus grupos. España, obligada a cambiar el orden de juego, afrontaba el encuentro con dos ausencias de peso: Pablo Abián, lesionado en su partido del sábado, y Carlos Piris, también fuera de combate. Álvaro Leal asumió el primer individual y cedió (21-14, 21-10) ante Nhat Nguyen, número 32 del mundo. El combinado español reaccionó gracias a un gran Miguel Esteve, quien remontó su encuentro para empatar la serie. Rubén García, en un papel poco habitual jugando individual, venció en tres sets a Joshua Magee. En el cuarto partido, la opción de sellar el billete al Europeo y rubricar la remontada contra los irlandeses, Rodrigo Sanjurjo y Daniel Franco saltaron a pista para sentenciar con el dobles y sellaron la clasificación española con un contundente 21-17 y 21-12.