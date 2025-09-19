Deportes.- La Comunidad acusa de nuevo al delegado de "dejar al albur de los grupos violentos" a la Vuelta Ciclista

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comunidad de Madrid ha acusado de nuevo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "dejar al albur de los grupos violentos" a La Vuelta Ciclista a España, que acabó suspendiendo su última etapa el pasado domingo. Ha insistido en ello el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, tras la presentación de una guía de lectura fácil para personas con discapacidad que realicen el recorrido turístico del Tren de Felipe II.

"El Gobierno estaba obligado a que los disturbios no se produjeran, el Gobierno estaba obligado a que la violencia no se llevase a cabo. En vez de impedirlo, como es su obligación, lo que hizo es favorecerlo, retirando efectivos", ha afirmado De Paco. Se ha referido a una información de 'El Mundo' que afirma que el Gobierno replegó a los antidisturbios motorizados que iban a blindar al pelotón.

Por su parte, el delegado, en declaraciones a los medios desde Cervera de Buitrago, ha afirmado que "hubo motocicletas de la Policía Nacional pero en este caso se sustituyeron las motocicletas de la UIP por motocicletas de la UPR para que la UIP se quedara fortaleciendo el dispositivo de estos equipos en las furgonetas que correspondía".

De Paco ha insistido en que esos "grupos violentos" no se vieron en el recorrido antes de llegar a la capital donde "es verdad que la gente estaba manifestando de forma pacífica su opinión".

"Pero al llegar a Madrid estaba todo absolutamente preparado y el Gobierno hizo dejación de funciones para que esto pasara", ha rematado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes.