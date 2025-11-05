Deportes. La nadadora Iris Tió, entre las galardonadas del 18º Premi Dona i Esport

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha condecorado en la 18ª edición de los Premis Dona i Esport a la nadadora Iris Tió, la periodista Alicia Arévalo, la regatista Natàlia Via-Dufresne, la agente deportiva Carlota Planas y el Gràcia Gimnàstic Club.

Estos galardones, otorgados a través del Institut Barcelona Esports (IBE), "reconocen a mujeres y entidades que transforman el deporte desde la igualdad, el talento y la pasión", según indicó este miércoles el Ayuntamiento barcelonés en su página web.

Tió fue elegida como mejor deportista "por su trayectoria en natación artística y por convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre", y Arévalo recibió el premio de comunicación al ser "pionera del periodismo deportivo y voz referente del fútbol femenino en RTVE".

Por su parte, Via-Dufresne se llevó el Premio Mireia Tapiador a la Promoción del Deporte "por su trabajo en la difusión de la vela femenina y el liderazgo de equipos formados íntegramente por mujeres", acorde a la misma nota de prensa del Ayuntamiento.

Planas destacó como mejor directiva tras fundar Unik Sports, primera agencia de representación dirigida por una mujer en España, y el Gràcia Gimnàstic Club sobresalió "por su labor en la promoción de la gimnasia artística, con más de 355 licencias femeninas y más de 200 medallas".

David Escudé, concejal de Deportes, felicitó a las premiadas y dijo que "cada vez hay más compromiso por visibilizar a las mujeres en todas las disciplinas". "Este premio refleja el momento de cambio hacia una igualdad real", añadió Escudé en una gala celebrada en el Saló de Cent del Ayuntamiento.