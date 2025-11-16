Deportes. La NFL aprovecha el partido en Madrid para rendir homenaje al trabajo de la UME

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue objeto este domingo de un emotivo reconocimiento en los momentos previos al inicio del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española fue homenajeada por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la trágica dana que azotó parte de la provincia de la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024 y los incendios que asolaron gran parte de España este pasado verano, bajo la fuerte ovación de los aficionados presentes en el recinto del Real Madrid.

En el terreno de juego, durante este emotivo reconocimiento, estuvieron representando a la UME el Capitán Roberto Moronta, el Capitán Álvaro Herraiz Carro, el Cabo Primero Jesús Ponce Lorite y la Soldado Patricia Juana Santos Pacheco.