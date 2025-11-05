Deportes. La NFL aterriza en Madrid con 'fan zones' por la ciudad y cascos gigantes de fútbol americano a los pies de Cibeles

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La Comunidad de Madrid ha presentado un conjunto de actividades y eventos, entre las que destacan las 'Fan zones' de los equipos y cascos gigantes de fútbol americano a los pies del Palacio de Cibeles, con motivo del primer partido en España de la National Football League (NFL), que tendrá lugar el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta cita deportiva de la liga de fútbol americano de Estados Unidos contará con una experiencia NFL, una amplia programación gratuita en el marco del encuentro que enfrentará a los Miami Dolphins con los Washington Commanders. La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a los madrileños a participar de este conjunto de actividades y ha destacado que Madrid es una región "de moda" a la que "todos quieren ir" por su faceta "vibrante, dinámica y abierta". "Contamos con la mejor oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de ocio que existe en la actualidad, y con la celebración del primer partido de la NFL en España en 2025 en el mejor estadio deportivo del mundo, Madrid se consolida como el mejor lugar para la celebración de grandes eventos deportivos internacionales, a los que se sumará en 2026 el estreno del nuevo Gran Premio de Fórmula 1", ha apuntado Ayuso. LOS MIAMI DOLPHINS Y WASHINGTON COMMANDERS, AL ALCANCE DE LOS FANS Así, dentro de esta experiencia en el marco de la cita deportiva, de la que la Comunidad de Madrid es patrocinador oficial, los Miami Dolphins, el equipo local, establecerá su 'Fan Zone' en la Plaza de España del 13 al 16 de noviembre. Por su parte, los Washington Commanders organizarán dos concentraciones de aficionados: el viernes 14 en el Irish Rover y el 16 de noviembre en el James Joyce Irish Pub antes del partido. También dentro de la programación, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos. Además, Wilson, balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de fútbol americano el sábado, 15 de noviembre, donde los visitantes podrán aprender sobre la práctica de este deporte. Por su parte, el estadio de Vallehermoso acogerá, el 14 y el 15 de noviembre, los primeros partidos de la NFL Academy con sede en el Reino Unido como parte del Madrid Jamboree, organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano. Además, en el marco de este evento, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos. La NFL --con una fuerte penetración en Estados Unidos-- difundirá el nombre de Madrid y promocionará su amplia riqueza patrimonial y natural, y su oferta cultural y de ocio en el principal mercado turístico para la región. En este sentido, la Comunidad ha destacado que este evento reforzará la presencia de esta disciplina en el ámbito deportivo regional, que ha visto un incremento del 28% en el último año en cuanto al número de licencias y un total de 16 clubes. En 2024, según datos del Indec, 1.083.418 de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, con un impacto económico de 2.646,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,7% respecto al mismo periodo del año anterior, y un gasto medio por visitante de 2.430 euros.