Deportes. La NFL disputará partidos de temporada regular en Múnich en 2026 y 2028.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La National Football League (NFL, por sus siglas en inglés), la liga estadounidense de fútbol americano, anunció este miércoles que regresará a Múnich (Alemania) en 2026 y 2028 para disputar partidos de temporada regular, como parte de una alianza plurianual con el Ayuntamiento de la ciudad bávara y el Bayern de Múnich, según un comunicado. Los partidos se disputarán en el Allianz Arena, que ya acogió encuentros de temporada regular de la NFL en 2022 y 2024, por lo que la competición regresará a "un mercado clave" para la Liga a nivel global con más de 20 millones de aficionados, "la mayor base de fans en Europa", destacó la nota de prensa. Además de los partidos de temporada regular, la NFL trabajará con el Ayuntamiento de Múnich dentro de su principal programa de desarrollo deportivo para impulsar y desarrollar el flag football -la modalidad sin contacto del deporte que formará parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028-, con especial atención al crecimiento de la participación en NFL Flag, el programa de flag football juvenil de la NFL, que se lanzó en Alemania en 2020. Desde su creación, el programa ha llegado a más de 40.000 jóvenes deportistas a través de programas escolares y del ecosistema local de ligas juveniles, demostrando los esfuerzos de la liga por desarrollar el deporte en todos los niveles, aumentar la participación y crear un legado social. "Estoy encantada con la ampliación de nuestro contrato con la NFL, que una vez más demuestra la importancia y la fortaleza de Múnich como ciudad deportiva. Los partidos anteriores no solo han conquistado el corazón de los aficionados, sino que también han reforzado nuestra exitosa cooperación con la NFL", afirmó Verena Dietl, alcaldesa de Múnich. Así, Múnich y la NFL siguen "comprometidos con la promoción del fútbol americano en Alemania y con difundir la evidente pasión por este deporte mucho más allá de los estadios". "Espero con ilusión los próximos partidos de 2026 y 2028, que ofrecerán deporte de primer nivel y una emoción inolvidable para la ciudad y sus aficionados", agregó. "El estadio del Bayern acogerá a la NFL en Alemania por tercera vez, lo que demuestra que también podemos ofrecer un hogar al fútbol americano. Nuestro estadio se ha consolidado en el mapa mundial del deporte gracias a su infraestructura moderna, su atmósfera única y el entusiasmo de los aficionados de Múnich. La NFL se ha convertido en una atracción significativa. Estos partidos son ejemplos del entusiasmo global por este deporte y de la colaboración entre Múnich y la NFL", señaló Jurgen Muth, director general de Allianz Arena. Mientras que Alexander Steinforth, director general de la NFL DACH, destacó la "enorme importancia estratégica" que Alemania supone para la NFL en Europa. "Como primera ciudad anfitriona de partidos de temporada regular en Alemania, Múnich ocupa un lugar muy especial en el corazón de nuestros aficionados y esperamos seguir creando experiencias memorables mientras construimos una presencia de la NFL durante todo el año en esta ciudad y en el país", dijo, cuando también está confirmado que en 2027 y 2029 se disputarán partidos de temporada regular en Berlín.