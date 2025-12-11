Deportes La RFER condena la inclusión de Gibraltar en Rugby Europe y recurre la decisión por defectos graves en el proceso

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) manifestó este jueves su "profundo malestar" y "total oposición" a la decisión adoptada por Rugby Europe de aceptar a la Federación de Gibraltar como miembro del organismo por tan solo un voto de diferencia, al entender que hubo "defectos graves" en el proceso, según un comunicado.

"La RFER desea manifestar su profundo malestar y total oposición a la decisión adoptada en la Asamblea General de Rugby Europe de aceptar a la Gibraltar Rugby Football Union (GRFU) como el 49º miembro de pleno derecho del organismo europeo por tan solo un voto de diferencia", expresó la RFER.

Ante el cambio de estatutos de la organización -obligado por la justicia francesa- que dificultaba la entrada de colonias o territorios no autónomos, la RFER, junto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha trabajado "unida para impedir que se aprobaran los nuevos estatutos y la consideración de la candidatura de Gibraltar".

Y esta oposición a la entrada de Gibraltar "no es una postura nueva por parte de la RFER, sino una batalla legal y política en la que el organismo español se ha involucrado desde un inicio". "La decisión adoptada el sábado es la culminación de un proceso que adolece de grandes defectos, por una parte al no alcanzarse los 2/3 de apoyos necesarios para su aprobación", defendió el comunicado.

"Por ello, la Federación Española ya ha recurrido formalmente las votaciones y ha presentado ante el juzgado de París los nuevos estatutos, que considera 'no a derecho'. La tesis española busca la anulación de estos, para que Rugby Europe vuelva a ser una organización exclusivamente de países, excluyendo las colonias y territorios no autónomos. La RFER agotará todas las vías legales para revertir la decisión", concluyó la entidad.