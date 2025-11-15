Deportes. Las españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno avanzan a dieciseisavos de final en el Campeonato del Mundo

MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno ha asegurado este sábado su billete para los dieciseisavos de final en el 15º Campeonato del Mundo de vóley playa, que se está disputando en Adelaida (Australia), después de vencer por 2-0 (21-18 y 26-24) a las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes.

En la Pista Central de las instalaciones de The Drive, empezaron bien las jugadoras locales con un 0-2, pero la igualdad imperó durante todo el primer set y ninguna pareja se escapó en el marcador hasta justo el desenlace con ese +3 para las españolas.

El segundo set vivió una dinámica muy similar, lleno de alternancias y con Fleming y Fejes habiéndolo iniciado algo mejor que sus oponentes. Pero Álvarez y Moreno fueron letales en cuanto tuvieron la oportunidad y abrocharon su segunda victoria dentro del Grupo G del torneo femenino.

Ellas mismas lo colideran junto a las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng, que también han ganado sus dos encuentros, así que con el encuentro de la tercera jornada entre españolas y estadounidenses se decidirá qué dúo acaba en la primera posición y cuál en la segunda, de cara a los cruces eliminatorios de dieciseisavos de final en adelante.