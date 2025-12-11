Deportes Lucas Eguibar: "Creo que tengo bastantes papeletas para ganar en los Juegos"
El 'rider' vasco Lucas Eguibar cree que tiene "bastantes papeletas" para subirse al primer cajón del podio y colgarse el oro en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, evento en el que estará en su "punto óptimo de preparación" y al que llega "superbien" después de unos últimos años que "no han sido fáciles" por las lesiones.
"No tiene nada que ver con el año pasado, porque el año pasado solo estuve tratando el tendón de Aquiles e intentando recuperarme lo antes posible, pero este año va muy bien. Desde el principio he estado entrenando, utilicé mucho la bici, cosa que me ha dado un punto muy positivo en el tema del cardio, que era lo que me faltaba siempre. Muy contento, estoy bastante bien físicamente, con muchas ganas", dijo el de Donostia en una entrevista a Europa Press.
El campeón del mundo de 'boardercross' en 2021 está con confianza y optimista, después de una última temporada en la que "los resultados no salieron", limitado por la rotura del tendón de Aquiles, después de otro problema serio previo en la espalda. "Llegué muy justo y tenía muchísimo dolor, las sensaciones no eran buenas. Pero trabajamos muy bien, nos unimos muchísimo y tuve que estar apretando todo el tiempo, aprendimos bastante", recordó.
"Me veo con la experiencia de eso que he pasado. He aprendido bastante de todo el año pasado y me veo con muchas ganas. No he tenido tiempo para demostrar y para trabajar antes de la temporada y este año me encuentro en ese momento, entonces estoy con muchas ganas", agregó el ganador del Globo de Cristal en la temporada 2014-2015.
El vasco se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2024, y lo peor en su vuelta a la competición nueve meses después "no fue el miedo". "Fue el que no tenía esa confianza en mí mismo, porque desde el primer día intentaba hacer cosas que estaba haciendo meses antes. No era miedo, fue un trabajo de confianza común. Y eso es tema de cabeza, pero miedo no, en ningún momento", explicó.
Y ahora, "puede ser" un deportista más completo. "Después de los años vas sumando más cosas, vas aprendiendo cosas y sí, el abanico es mucho más grande. Pero en las carreras puede pasar de todo. Las carreras son carreras, es lo bonito del deporte", agregó.
"Venimos en el buen camino. Hemos intentado apretar esas pequeñas tuercas con el entrenador, que me gusta mucho porque ve cosas que no he trabajado con otros entrenadores. Y creo que son cosas superpositivas, muy pequeñitas, pero que nos está cambiando bastante. Y las tablas que tenemos nuevas son mejores. Se trata de pulir esos detalles y siempre seguir la misma línea de trabajar", relató sobre los últimos meses.
"ANTES ERA MÁS ALOCADO, AHORA INTENTO PENSAR MÁS LAS COSAS"
Y, aunque arranca la temporada este viernes con la parada de la Copa del Mundo en Cervinia (Italia), su gran objetivo son los Juegos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo, del 6 al 22 de febrero. "No sé si llegan en un momento perfecto, pero sí llegan en un momento en el que puedo afrontar muy bien esta temporada, porque la Olimpiada pasada pasé por el quirófano por la espalda y por el Aquiles, no han sido nada fáciles estos años, pero ahora me encuentro superbien", celebró.
"Me gustaría verme con una medalla de oro en los Juegos siempre, y sé que no es lo mismo que las Copas del Mundo, pero lo afronto como una carrera más. Mi objetivo para este año son los Juegos y la Copa del Mundo. Para mí tiene mucho significado también ganar el Globo de Cristal. Me he preparado para todo eso, sabiendo que ese 12 de febrero va a ser el día", reveló.
Por esto, utilizará las siguientes Copas del Mundo para "llegar en febrero al 100%", porque su "punto óptimo de preparación va a estar en enero-febrero". "Ahora mismo yo creo que me faltaría un poquito más de preparación (para ganar en los Juegos), pero las ganas, cómo he afrontado todos estos entrenamientos, cómo me he sacrificado, creo que está ahí y creo que tengo bastantes papeletas", expresó.
"Lo que me faltaría es un poquito más de rodaje porque solo he estado tres semanas en la nieve, pero en esas tres semanas en la nieve que hicimos en Argentina salieron bajadas muy buenas, estuvimos con otros equipos y el equipo la verdad que estuvo muy contento. Solo en esas dos semanas me ha visto ir mejor que en todo el año pasado, estoy muy contento porque he visto de repente otro Lucas que no conocía", agregó.
Además, viaja a Milán pensando que quizá sea su última experiencia olímpica. "Voy a intentar otros cuatro años más, pero lo que he aprendido es que voy año a año. Mi intención cien por cien va a ser seguir el año que viene, pero vamos poco a poco, y si todo va bien pues intentaré estar en los siguientes, pero me centro en lo que tenemos por delante", enfatizó.
Y es que el de San Sebastián ha aprendido ahora a ser más sereno respecto a la competición, pero su "nivel de exigencia ahora es mucho mayor". "Ahora me doy cuenta de todas las cosas, ya soy mayor, tengo cosas que pagar", bromeó. "Y me gustaría seguir viviendo la vida que estoy viviendo, que para mí es un sueño, así que intento trabajar a lo máximo posible para poder seguir aquí", reflexionó.
"Igual antes era más alocado, era mucho más agresivo. Por ejemplo, antes veía los saltos y decía, 'lo pruebo, y si me quedo corto, pues a la siguiente voy más rápido'. Ahora intento pensar mucho en cómo tengo que llegar a ese salto, porque quedarme corto en un salto es caerme, y el proceso de recuperación no es lo mismo, tengo que ir pensando mucho en las cosas y no ir a lo loco. Pero luego tengo que mantener esa agresividad en carrera, porque al final mi deporte es agresivo", añadió.
Sabiendo que los Juegos están cerca, el español no dudaría en "levantar un poquito el pie". "Si voy a un circuito y veo que una parte no se me está dando bien, y luego en la carrera veo que de repente estamos llegando todos juntos a esa parte, justo la semana antes de los Juegos, igual en ese momento habrá que pensar que la semana siguiente hay carrera importante", apuntó.
"En España hay mucho ocio de nieve, muchísima gente va a la nieve, pero el tema de competición es mucho menor, hay muy poca gente que se anima a competir, por lo menos en 'snowboard'. Todo ha crecido mucho con la Copa Movistar, las carreras están repletas de chavales y eso anima a que cada día haya más y más corredores, se ha visto bastante evolución. Cuando empecé había solo una carrera y éramos unos 7-8, ha habido un gran cambio", concluyó sobre la situación de la nieve a nivel nacional.