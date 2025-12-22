Deportes. Milagros Tolón, nombrada nueva ministra de Deportes

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado este lunes a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; cargo en el que sustituye a Pilar Alegría.

Sánchez lo ha comunicado en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así el cambio necesario en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sánchez ha destacado de la nueva ministra de Educación que a lo largo de su carrera profesional "ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno" de España, un "bagaje" en todas las administraciones del país donde se ostentan competencias como la política educativa y donde "es imprescindible" la "capacidad de diálogo".

"Será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España", ha añadido sobre Tolón el presidente, que ha dividido la Portavocía del Gobierno y las carteras de Educación, Formación Profesional y Deportes.