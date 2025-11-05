LA NACION

Deportes. Paula Fernández-Ochoa presenta 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar la marca personal

Deportes. Paula Fernández-Ochoa presenta 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar la marca personal

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Deportes. Paula Fernández-Ochoa presenta 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar la marca personal
Deportes. Paula Fernández-Ochoa presenta 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar la marca personal

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La consultora y conferenciante Paula Fernández-Ochoa presenta su libro 'VivircorRiendo', un 'decálogo' para liderar tu marca personal desde la autenticidad hacia el legado escrito desde la experiencia acumulada de esta abogada y economista madrileña de más de un cuarto de siglo asesorando a líderes y directivos de grandes empresas y emprendedores. Para la autora, responsable del área Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), actualmente se vive en una era de "transformación sin precedentes", donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la competitividad se ha convertido en la norma. "En medio de este entorno incierto, surge una verdad esencial: las marcas -y las personas- necesitan volver a lo humano", apunta Fernández-Ochoa, sobrina de la esquiadora Blanca Fernández-Ochoa, bronce en eslalon en los Juegos de Alvertville en 1992, e hija de Paco Fernández-Ochoa, oro en los Juegos Olímpicos de invierno de Sapporo (Japón) en 1972. En este contexto, la consultora, 'speaker' y referente en los sectores legal, deportivo y directivo, presenta su libro 'VivircorRiendo', un método de vida y de éxito de 10 pasos para gestionar la marca personal con "propósito", "estrategia" y "autenticidad". En la obra, editada por Profit y de 282 páginas, Fernández-Ochoa propone un recorrido estratégico y vital hecho de conquistas, cicatrices, aprendizajes y alma, nacido de su legado olímpico y forjado en procesos de reinvención y resiliencia. "Tu vida es tu marca. Cada decisión, cada relación, cada caída y cada logro van moldeando la huella que dejas en el mundo", afirma la autora en las páginas de un libro que combina conocimiento y método con herramientas prácticas, reflexiones inspiradoras, canciones, vivencias personales y testimonios de figuras influyentes como Jorge Valdano, Toni Segarra, Enrique Tomás o Edurne Pasabán. Prologado por el humanista Xavier Marcet, en el libro el lector aprenderá a descubrir su propósito, surfear con su identidad digital, comunicar con impacto y liderar desde la autenticidad y el bienestar, motores "de una vida plena y de alto rendimiento". 'VivircorRiendo' pretende ser un viaje de autodescubrimiento y estrategia que va más allá de la marca personal. Una guía valiente para quienes desean romper el piloto automático, vivir con autenticidad y dejar huella construyendo una vida y una marca con sentido y legado. Fiel a su lema 'Que a reír no te gane nadie', Paula Fernádez-Ochoa une en esta obra el mundo empresarial con el humanismo y el alto rendimiento, con los valores del deporte, impregnando cada página de su optimismo como filosofía de vida. Paula Fernández-Ochoa (Madrid, 1977) es consultora y conferenciante en entornos de alta competición, referente en los sectores legal, deporte y directivo. Atleta de fondo y alma inquieta, vive bajo el lema 'Que a reír no te gane nadie'. Licenciada en Derecho y Económicas por ICADE con formación ejecutiva en IESE, ESADE y UPF, ha ejercido la abogacía en firmas como Garrigues y Mazars y ha sido directora de Desarrollo de Negocio en Legálitas y Roca Junyent. Posteriormente, fundó la consultora MoreThanLaw+ y el proyecto VivircorRiendo, desde los que acompaña a profesionales y organizaciones en procesos de estrategia, marca personal y corporativa, liderazgo y motivación. Conferenciante para entidades como Telefónica, CaixaBank, Comité Olímpico Español, FC Barcelona, LaLiga, Iberdrola o Cosentino y 'speaker' en TEDx Talks, también es docente en IESE, ESADE, EADA y UIC, así como mentora, escritora, podcaster y embajadora de marcas y causas solidarias. Desempeña un destacado rol institucional en la RFEDI, COE, AFYDAD, Women in a Legal World, Legálitas LAB, Club Sport & Business de ESADE, Fundació Ajuda i Esperança y Fundación BePro, entre otras. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del deporte español y entre los consultores y docentes más prestigiosos del sector legal, entre otros méritos. La hija de Paco Fernández-Ochoa ha culminado retos como el Marathon des Sables (250 kilómetros en el Sáhara) o, entre otros, la Everest Trail Race (170 kilómetros en el Himalaya).

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    1

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  2. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    2

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  3. La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
    3

    La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros

  4. Este es el listado completo de galerías y centros de exposición que participan este año
    4

    Mapa y listado: todos los museos que abren gratis en la Noche de los Museos 2025

Cargando banners ...