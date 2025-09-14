Deportes.- Rafa Lozano Jr. cae en la final del Mundial y se cuelga la plata

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El boxeador español Rafa Lozano Jr. ha caído en la final de la categoría de 55 kilos de los Campeonatos del Mundo Amateur, que se están disputando en la localidad inglesa de Liverpool, frente al kazajo Makhmud Sabyrkhan (5-0), que venció con autoridad al cordobés, que se cuelga la medalla de plata.

Lozano Jr., hijo del seleccionador y doble medallista olímpico Rafa Lozano y que rozó la medalla en los pasados Juegos Olímpicos de París, sucumbió ante la experiencia del púgil asiático, oro mundial del peso en 2023 y bronce en 2021, que recibió el aval de los cinco jueces de la contienda.

En semifinales, el andaluz, bronce continental el año pasado, derrotó de forma ajustada a los puntos al irlandés Thady Patsy Joyce (3-2), lo que le garantizó convertirse en el primer español en acceder a la lucha por el oro en un Campeonato del Mundo.

De esta manera, Lozano ofrece la segunda medalla para España en Liverpool, después de que Enmanuel Reyes Pla, bronce en Paris 2024, se impusiese al uzbeko Turabek Khabibullaev por 4-1 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28 y 27-30) para conquistar el bronce de la categoría de -90 kg.