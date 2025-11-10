Deportes. Rodríguez Uribes expone este martes en el Congreso el balance de gestión del CSD

LA NACION

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, comparecerá este martes ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados para presentar las líneas generales de actuación del organismo y ofrecer un balance de gestión del que ha calificado como el ciclo de "mayor inversión pública en deporte".

A partir de las 11.00 horas, Rodríguez Uribes detallará las principales políticas impulsadas desde 2018, en un contexto en el que el Gobierno de España ha destinado más de US$2.100 millones al desarrollo del sector deportivo, que representa un 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y emplea a más de 250.000 personas.

En los últimos siete años, el CSD ha extendido su apoyo por todas las comunidades autónomas, con programas destinados a mejorar instalaciones deportivas, fomentar la actividad física en zonas rurales y promover el turismo sostenible vinculado al deporte.

Asimismo, el organismo asegura haber incrementado el volumen total de subvenciones dirigidas a las federaciones deportivas españolas.

Estas entidades han recibido más de US$700 millones en ayudas en los últimos siete años, canalizadas a través de convocatorias públicas y programas estratégicos. En 2024, el CSD destinó US$153 millones al modelo federativo, más del doble de lo que las federaciones nacionales percibieron en 2018 (US$73 millones), recursos que han contribuido a la modernización de las estructuras federativas y a la mejora de la preparación olímpica y paralímpica.

Rodríguez Uribes abordará también las medidas orientadas a consolidar el deporte como una auténtica política de Estado, con un compromiso "firme" con la igualdad, la inclusión y la buena gobernanza, como la profesionalización del deporte femenino, la equiparación de premios por medalla entre deportistas olímpicos y paralímpicos y los programas de acompañamiento a los deportistas de alto nivel para favorecer su desarrollo deportivo y académico.

El presidente del CSD repasará, además, el apoyo del organismo a la organización de grandes eventos internacionales, una línea estratégica que busca proyectar la imagen de España como "referente global en deporte, turismo y sostenibilidad".

