Deportes. Susana Rodríguez: "Ahora mismo iría de cabeza a Los Angeles, pero la situación merece ir año a año"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La triatleta española Susana Rodríguez tiene claro que "ahora mismo iría de cabeza" a los Juegos Paralímpicos de Los Angeles en 2028, aunque "la situación merece ir año a año", porque "no tendría sentido" acudir si no se encuentra "físicamente bien" o si no puede "pelear por las carreras", porque sabe que si sigue compitiendo dentro de tres años, su última prueba será el Mundial de 2028 en Nueva Zelanda.

"He tenido un año con muy buenos resultados, la verdad. A pesar de que hubo algunas dificultades de por medio, ya que tuve una arritmia, me tuvieron que hacer un procedimiento de ablación cardiaca. Me pude recuperar muy bien, acelerando un poco los plazos y ganar el Europeo en Francia y el Mundial en Australia", celebra la deportista en una entrevista a Europa Press como embajadora de MATTEL en la presentación del juego UNO Braille.

La gallega sumó en Australia su séptimo oro mundial, aunque no sabe si ha sido el más duro, después de la arritmia supraventricular que sufrió el pasado mes de abril. "Cada uno tiene su historia detrás. Es cierto que el tema de la arritmia me hizo encarar el verano con un poco de más dificultad, pero pude conseguirlo", recordó.

"Luego tuvimos un pequeño contratiempo al subirnos a la bici que yo cometí un error y de lo que más contenta estoy de ese Mundial es que ese pequeño incidente no me sacara la cabeza de la carrera, porque en otro momento a lo largo de mi carrera deportiva he tenido situaciones esas que me han dejado KO y fui capaz de centrarme en lo que me tocaba y seguir", aplaudió.

Y la campeona olímpica en Tokio y París reconoce que "la arritmia no te pasa si tú no tienes un sustrato que favorezca que eso pase".

"Tuve este problema en una semana con mucha más carga laboral y de entrenamiento porque fue en abril, estábamos acumulando mucho trabajo de cara a las competiciones de junio", admitió.

"Esta situación me hizo ver que quizás tenga que reconsiderar un poco en el tiempo que me quede de carrera deportiva cómo organizar mi día a día, porque llevo muchos años con una intensidad muy alta en todos los sentidos. Es algo que me ha hecho reflexionar y posiblemente el próximo año baje un poco la actividad a nivel laboral", avanzó.

"SIGO DISFRUTANDO DEL TRIATLÓN, ES BUENA SEÑAL"

A sus 37 años, no se ve como el gran ejemplo de deportista que no se cansa de ganar. "Hay grandes ejemplos en España de gente que no se cansa de ganar", dice. "Pero efectivamente mientras el deporte te ilusiona y te apasiona no te cansas de ganar, porque tenemos una actitud de estar siempre buscando mejora continua y eso hace que aunque ganes sigas viendo puntos que puedes ir a más. Mientras me divierta la competición seguiré pensando de esta manera", explicó.

Porque la de Vigo, de 37 años, sigue "disfrutando mucho del triatlón". "He empezado la temporada con muchas ganas y con ilusión de hacer algunas cosas nuevas, porque cada vez para nosotras ya es más difícil encontrar mejoras. Yo tengo mucha ilusión y ganas, y creo que esto es buena señal", aplaudió.

Y esta es la receta que cree que la llevará a los Juegos de Los Ángeles. "Mientras eso se mantenga y yo me siga sintiendo físicamente bien y en disposición de poder pelear por las carreras, sí me gustaría estar en Los Ángeles. Si alguna de estas dos cosas falla, creo que tampoco tendría sentido. Ahora mismo, iría de cabeza a Los Ángeles, pero es verdad que la situación merece ir año a año", explicó.

"Lo tengo clarísimo. Si voy a Los Ángeles serán mis últimos Juegos y probablemente, si voy a Los Ángeles, no sea mi última carrera porque ese año hay Mundial en Nueva Zelanda. Si llego a Los Ángeles, seguramente mi última competición será el Mundial de 2028. Hice mi primer Mundial en 2012 en Auckland, Nueva Zelanda, sería como cerrar el círculo, mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Entonces, si llego al 2028, me retiraré en el Mundial de Nueva Zelanda", avanzó.

El bagaje de la española es muy extenso en la élite y "con los años" ha aprendido a "poner todo más en la balanza", un aspecto que considera "muy importante" en la carrera de un deportista. "Tienes que aprender a adaptarte, hay cosas contra las que no podemos luchar. La vida te va enseñando a disfrutar más del día a día y no estar tan obsesionada con metas que son a largo plazo y que si no vas poniendo por el medio pequeños objetivos, pequeñas ilusiones, es difícil focalizarse en ellas", reflexionó.

"Se habla mucho de que hay muchas renuncias en el camino. A mí no me gusta llamarlo renuncias, me gusta llamarlo decisiones, porque tenemos que elegir, y elegir es difícil. Pero cuando realmente te gusta y tienes claro a dónde quieres llegar... Yo no siento pena. Mi carrera ya es muy larga y tengo ganas también de vivir más momentos con mi familia. Pero tengo que saber que el deporte, mientras quiera seguir en alto rendimiento, hay una serie de cosas que tengo que cumplir, y tendré que buscar cómo organizo mi tiempo. Pero no le puedo llamar renuncia", agregó.

Finalmente, Rodríguez valoró la oportunidad de correr en casa, en Pontevedra, en el Mundial de 2026. "Las experiencias que he tenido compitiendo en España en el Mundial de 2023 y en mi primer Europeo ya hace muchos años, por diferentes circunstancias, no fueron buenas. Y a mí personalmente me gusta más correr lejos. El público español es un plus y que si te encuentras con una dificultad te va a sacar adelante, pero a mí me gusta más competir fuera", concluyó.