Deportes. Uribes se reúne con su homólogo palestino para reforzar el papel del deporte como herramienta de paz
Deportes. Uribes se reúne con su homólogo palestino para reforzar el papel del deporte como herramienta de paz
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido al presidente del Consejo Superior de la Juventud y Deporte de Palestina, Jibril Rajoub, para reforzar la cooperación bilateral y analizar nuevas iniciativas conjuntas orientadas a promover la paz y el entendimiento a través del deporte.
Durante el encuentro, celebrado en la sede del CSD, Rodríguez Uribes ha trasladado a Rajoub la solidaridad del Gobierno y de la sociedad española con el pueblo palestino ante la situación de violencia y sufrimiento que atraviesa Gaza.
Uribes ha recordado las múltiples expresiones públicas de apoyo que, en los últimos meses, han reclamado una paz justa, duradera y respetuosa con los derechos humanos; especialmente, desde el ámbito del deporte.
Rodríguez Uribes y Rajoub han avanzado en el establecimiento de una agenda de trabajo conjunta para los próximos meses, en los que España y Palestina reforzarán sus canales de colaboración mediante la puesta en marcha de proyectos orientados a impulsar una solución de paz y a promover los mejores valores del deporte.
- 1
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 2
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 3
Trump hace valer su rescate a Milei
- 4
María Belén Ludueña: de la tan deseada maternidad a cómo se siente y su desafiante debut en las tardes de eltrece