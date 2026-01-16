Deportista británico aboga por las parejas del mismo sexo en el patinaje artístico internacional

Por Lori Ewing

SHEFFIELD, Inglaterra, 16 ene (Reuters) - El patinador sobre hielo británico Lewis Gibson dijo que le gustaría que se permita a las parejas del mismo sexo competir en el patinaje artístico en la escena internacional, sumando su voz a un creciente movimiento a favor del cambio.

Gibson, que ocupa el segundo puesto con su compañera Lilah Fear tras la jornada del viernes en los Campeonatos Europeos, acogió con satisfacción la reciente decisión del British Ice Skating de permitir equipos del mismo sexo en la competición nacional a partir de la próxima temporada, un cambio de norma ya adoptado en Canadá y Finlandia.

Sin embargo, los equipos del mismo sexo no pueden competir fuera del ámbito nacional, ya que las normas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) estipulan que los equipos de parejas y danza deben estar formados por un hombre y una mujer.

"Me encantaría (que se implantara a escala internacional), porque es una oportunidad más para que participe más gente", afirmó Gibson. "Creo que, en realidad, somos privilegiados en este deporte, donde puedes ser tan diverso en lo que haces dentro de tus elementos y tu elección musical. Y creo que eso abre la puerta a que las parejas del mismo sexo compitan junto a las mixtas de la manera que funcione mejor. Creo que es un gran deporte para eso".

Skate Canada se convirtió en 2022 en el primer organismo nacional en actualizar sus normas para permitir que dos patinadores cualesquiera formen una pareja o un equipo de danza sobre hielo, independientemente de su sexo.

El cambio de reglas entró en vigor en Finlandia esta temporada, con Emma Aalto y Millie Colling convirtiéndose en el primer equipo de danza sobre hielo del mismo sexo del país.

Expatinadoras como la canadiense Kaitlyn Weaver, triple medallista mundial y miembro del comité técnico de danza sobre hielo de la ISU, han presionado a la entidad para que cambie la norma.

La estadounidense Madison Hubbell y la francesa Gabriella Papadakis, campeonas olímpicas de danza sobre hielo ya retiradas, han patinado juntas en exhibiciones para allanar el camino a la competición oficial de parejas del mismo sexo. (Reporte de Lori Ewing Edición en español de Javier López de Lérida)