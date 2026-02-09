Deportistas de EEUU reivindican derecho a expresarse luego que Trump llamó "perdedor" a un colega

Por Karolos Grohmann y Lisa Richwine

MILÁN/LIVIGNO, Italia, 9 feb (Reuters) -

Los atletas estadounidenses tienen derecho a expresar su opinión, dijo el lunes la doble campeona olímpica de snowboard Chloe Kim, entrando así en una polémica que se ha extendido desde los Alpes italianos a la política de Washington.

Kim hizo los comentarios un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara al esquiador de estilo libre Hunter Hess de "auténtico perdedor" por haber dicho que se sentía en conflicto por representar a su país en los Juegos de Milán-Cortina.

Hess contó que le resultaba "un poco difícil" llevar los colores de Estados Unidos dada su inquietud por los acontecimientos en su país, unas declaraciones que desataron una tormenta en las redes sociales y provocaron la respuesta de Trump en Truth Social.

La controversia derivó en un debate más amplio sobre si los atletas olímpicos deben expresar sus opiniones personales en la escena internacional.

El medallista olímpico estadounidense Gus Kenworthy, que compite por su país natal, Gran Bretaña, en los Juegos, se vio envuelto en el mismo choque cultural después de decir que recibió "mensajes horribles" por publicar un eslogan contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) que, aparentemente, estaba escrito con orina en la nieve.

En conjunto, estos episodios han convertido la expresión de los atletas en un motivo de división inesperado de los Juegos.

"Estoy muy orgullosa de representar a Estados Unidos", dijo Kim, dos veces medallista de oro olímpica en medio tubo, en una rueda de prensa del equipo femenino de snowboard de Estados Unidos en la estación de montaña de Livigno el lunes.

"Estados Unidos nos ha dado a mi familia y a mí muchas oportunidades. Pero también creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que está pasando. Y creo que debemos liderar con amor y compasión, y me gustaría ver más de eso".

Las declaraciones de Kim fueron secundadas por su compañera de equipo Maddie Mastro, quien dijo que los atletas no deben hacer la vista gorda ante lo que ocurre a su alrededor. "Yo también estoy triste por lo que está pasando en mi país", señaló.

"Es muy duro y siento que no podemos hacer la vista gorda ante eso. Pero, al mismo tiempo, represento a un país que tiene los mismos valores que yo, de bondad y compasión, y nos unimos en momentos de injusticia".

La tensión política ha salido a la luz en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, entre otras cosas por la presencia de personal del ICE.

La agencia se ha enfrentado a protestas generalizadas en todo Estados Unidos después de que sus agentes mataron a dos personas a tiros en Mineápolis el mes pasado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que asistió a la ceremonia de inauguración de los Juegos en Milán el viernes, fue abucheado cuando apareció brevemente en las pantallas gigantes del estadio de San Siro. (Redacción de Ossian Shine en Milán, contribución de Marleen Kasebier, Karolos Grohmann, Lisa Richwine y Giulia Segreti; edición en español de Javier López de Lérida)