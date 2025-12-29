Deportivo Cali contrata al portero peruano Pedro Gallese

El Deportivo Cali de Colombia anunció este lunes que contrató al portero internacional peruano Pedro Gallese como refuerzo para 2026, luego de su salida del Orlando City de la MLS.

El guardameta titular de la selección inca, de 35 años, jugó casi seis años en la liga de Estados Unidos hasta que cerró su etapa recientemente con los Leones al finalizar el contrato.

El Deportivo Cali anunció su llegada con un video en el que se ve a Gallese con su nueva camiseta en el estadio Palmaseca.

"Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo", dice el portero.

El club Azucarero informó días atrás que había llegado a un "principio de acuerdo con el jugador", pero su vinculación estaba supeditada a que superara los exámenes médicos.

Gallese ha sido durante años un protagonista de la selección de Perú al convertirse en uno de los jugadores con más presencias en partidos oficiales, con 123 actuaciones. En Rusia 2018 jugó su único Mundial.

Deportivo Cali tuvo un 2025 discreto en el que logró alejarse de los puestos del descenso y no disputará torneos internacionales el próximo año.