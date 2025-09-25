Deportivo Pasto de Colombia aparta a seis futbolistas por sospecha de amaños con apuestas

El equipo colombiano Deportivo Pasto apartó este miércoles a seis de sus futbolistas por supuestamente amañar partidos para las apuestas, informó su presidente.

El dirigente Óscar Casabón aseguró a medios que el club detectó comportamientos extraños con resultados y expulsiones de los jugadores, entre ellos un juvenil.

"Después de esto que ha sucedido inmediatamente se van a separar del equipo hasta que la situación se resuelva", dijo a Caracol Radio.

Casabón añadió que los futbolistas, cuyos nombres no fueron revelados, serán denunciados penalmente y ante las instituciones deportivas, entre ellas la FIFA.

En Colombia existen diversas casas de apuestas autorizadas que patrocinan a la mayoría de los equipos y a la misma liga.

Algunos entrenadores, entre ellos el reputado Jorge Luis Pinto, han denunciado ante medios actuaciones sospechosas de algunos jugadores, sin que hasta el momento se haya determinado la existencia de una red dedicada a estos amaños.

Especialmente en la segunda división, ciertos clubes han despedido a futbolistas por sospechas de apuestas.

En la región, los casos más sonados están en Brasil, donde han sido salpicadas estrellas de la talla de Bruno Henrique. La justicia deportiva le levantó una sanción al atacante recientemente hasta que una corte revise la apelación de su club, el Flamengo.

"Esto es un cáncer que está carcomiendo y está acabando con el fútbol mundial", dijo Casabón.

