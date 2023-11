Grandes peces depredadores como tiburones, atunes y peces picudos frecuentan las profundidades oscuras del océano, en particular a la zona mesopelágica, entre 200 y 1.000 metros bajo la superficie.

Así lo acredita un nuevo estudio sobre esta zona, también llamada la zona crepuscular del océano, que ha sido pasada por alto como hábitat crítico para grandes especies de depredadores, según los autores del artículo, que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dirigido por Camrin Braun, científico asistente del Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI), el estudio incorporó una asombrosa cantidad de datos de múltiples socios científicos. El equipo sintetizó datos de etiquetas electrónicas, sonares de a bordo, satélites de observación de la Tierra y modelos oceánicos de asimilación de datos para cuantificar la importancia ecológica del buceo profundo para los grandes depredadores pelágicos. Destacan que una zona mesopelágica saludable también proporciona numerosos beneficios y servicios ecosistémicos a los humanos.

"No importa qué depredador superior mires, o dónde los mires en el océano global, todos pasan tiempo en las profundidades del océano", dijo Braun. "Todos estos animales que consideramos residentes de la superficie del océano, utilizan las profundidades del océano mucho más de lo que pensábamos anteriormente".

Los científicos aprovecharon datos de 344 etiquetas electrónicas a lo largo de 46.659 días de seguimiento para 12 especies en el Océano Atlántico Norte, incluidos tiburones blancos, tiburones tigre, tiburones ballena, atún de aleta amarilla, pez espada y más.

Los patrones de buceo de estos peces registrados por las marcas se compararon luego con datos de sonar que mostraron los movimientos diarios de la capa de dispersión profunda (DSL), una zona donde una gran cantidad de pequeños peces y organismos marinos registran una densidad tal que los primeros científicos que utilizaron el sónar confundieron la capa con el fondo del océano.

Durante el día, los animales del DSL habitan en la zona mesopelágica. Pero cuando se pone el sol, muchos de estos individuos (como peces, moluscos, crustáceos y otros) nadan hacia las aguas superficiales para alimentarse. Cuando el sol reaparece en el horizonte, dispersando la luz sobre la superficie, descienden nuevamente a la zona del crepúsculo donde permanecerán hasta el anochecer. Este ritmo diario se llama Migración Vertical Diel y es un patrón que los científicos del WHOI han estado estudiando durante décadas.

Alice Della Penna, coautora y colaboradora de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, especializada en acústica, dijo que fue sorprendente ver que los conjuntos de datos coincidieran tan bien. "Cuando analizamos este proceso específico desde diferentes perspectivas, desde el buceo y la acústica juntas, ver que todo encajaba fue muy emocionante".

Después de años de recopilar y analizar datos, el nuevo artículo ayuda a arrojar luz sobre los depredadores que están en sintonía con el DSL, presumiblemente para cazar presas más pequeñas, y los animales que a menudo se desvían de los patrones diarios de migración vertical, lo que genera más preguntas sobre por qué se sumergen tan profundo, si no para alimentarse.

"Varias especies se alinean perfectamente con las expectativas de que se sumergen para alimentarse, pero hay comportamientos que no son sólo para alimentarse", dijo Braun. El pez espada, por ejemplo, sigue el patrón de migración vertical de Diel como un reloj. Pero hay algunas "desviaciones realmente sorprendentes de ese comportamiento", explica: "como, en lugar de sumergirse a 1.500 pies, un pez espada desciende a 3.000 o 6.000 pies, mucho más profundo de lo que esperaríamos para ese comportamiento alimentario".

Eso significa que podrían estar buceando por otras razones que no se comprenden del todo. Según el estudio, trabajos anteriores han señalado que estos movimientos verticales pueden servir para evitar depredadores o ayudar en la navegación. A pesar de las anomalías, todas las especies grandes incluidas en el estudio interactuaron con los organismos mesopelágicos de una forma u otra, descubriendo que vale la pena para estos depredadores sumergirse profundamente en una parte aparentemente inhóspita del océano donde hay poca luz, el la presión es alta y las temperaturas están cerca del punto de congelación.