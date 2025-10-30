Deral estima la cosecha de soja de Paraná en 21,96 millones de toneladas, casi sin cambios

LA NACION

SAO PAULO, 30 oct (Reuters) - La cosecha de soja de Paraná para la temporada 2025/26, que se siembra actualmente, se estimó el jueves en 21,96 millones de toneladas, prácticamente estable en comparación con la proyección del mes anterior (21,94 millones de toneladas), según una encuesta del Departamento de Economía Rural (Deral).

La agencia del gobierno estatal elevó su proyección para la primera cosecha de maíz de Paraná para 2025/26 a 3,46 millones de toneladas, frente a los 3,4 millones de la previsión del mes anterior.

La cosecha de trigo del Estado, que se está cosechando actualmente, se estimó en 2,75 millones de toneladas, un ajuste positivo en comparación con la cifra del mes pasado (2,68 millones). (Por Roberto Samora Edición de Pedro Fonseca, Editado en español por Juana Casas)

