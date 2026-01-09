Derbi parisino y posible debut de Endrick, atractivos de la Copa de Francia

Luego de ganar la Supercopa contra el Marsella el jueves en los penales, el París SG tratará de mantenerse vivo en todos los frentes en una eliminatoria de dieciseisavos de final contra el París FC, en la que el brasileño Endrick podría debutar con su nuevo equipo, el Lyon.

El equipo dirigido por Luis Enrique se mantiene vivo en todas las competiciones, pero antes de volver a la Ligue 1 dentro de una semana contra el Lille y tratar de arrebatar el liderato al sorprendente Lens, debe disputar el próximo lunes su segundo derbi en una semana.

París llevaba casi 50 años sin un derbi futbolístico y en lo poco que va de 2026 ya habrá visto dos, luego de que el PSG se impusiera con dificultades el PFC por 2-1 con goles de Ousmane Dembélé y Desiré Doué el pasado 4 de enero.

Para el modesto PFC, propiedad del multimillonario Bernard Arnault (el empresario dueño del grupo de lujo LVMV) tendrá la ocasión de vengarse de su gigantesco y poderoso vecino y mantener el sueño de inaugurar su palmarés, vacío en el más de medio siglo de historia del club.

- Llegada con impacto -

Esta será una de las tres eliminatorias de dieciseisavos de final que enfrente a dos equipos de la Ligue 1. Los otros dos serán Nantes-Niza y Lille-Lyon, una de las más atractivas sobre el papel y que tendrá, además, el aliciente del posible debut de Endrick.

El joven delantero ha sido cedido por el Real Madrid al Lyon con el objetivo de acumular minutos para optar a jugar el Mundial con la Seleçao a final de temporada.

La llegada de un jugador con tanta proyección en el fútbol francés ha tenido un gran impacto: la cuenta del Lyon ganó 223.000 seguidores de todo el mundo en las primeras horas desde que se anunció el fichaje y 243.000 en TikTok.

El video de su llegada tuvo más de 18 millones de visualizaciones en Instagram.

Ahora le toca a Endrick corresponder a ese interés con goles.

Tras perder el Trofeo de los Campeones en los penales, el Marsella tendrá el martes un trámite, ya que visitará al modesto Bayeux, uno de los equipos de la sexta categoría del fútbol galo que sobrevive en esta competición.

Programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia:

- Sabado

(14h30 GMT) Orléans (3ª) - Mónaco (1ª)

Angers (1ª) - Toulouse (1ª)

Montreuil (6ª) - Amiens (2ª)

Bastia (2ª) - Troyes (2ª)

(17h00 GMT) Le Puy (3ª) - Reims (2ª)

Hauts Lyonnais (5ª) - Lorient (1ª)

Istres (4ª) - Laval (2ª)

Avranches (4ª) - Estrasburgo (1ª)

(20h00 GMT) Sochaux (3ª) - Lens (1ª)

- Domingo

(17h00 GMT) Nantes (1ª) - Niza (1ª)

Le Mans (2ª) - Nancy (2ª)

Metz (1ª) - Montpellier (2ª)

Chantilly (5ª) - Rennes (1ª)

(20h00 GMT) Lille (1ª) - Lyon (1ª)

- Lunes

(20h10 GMT) París SG (1ª) - París FC (1ª)

- Martes

(20h00 GMT) Bayeux (6ª) - Marsella (1ª)