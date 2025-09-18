Derbi romano en la Serie A, con Nápoles y Juventus a mantener el invicto

Apenas tres jornadas disputadas y llega ya un derbi romano lleno de urgencias: la Roma, con 6 puntos, visita a una Lazio que acumula ya dos derrotas, al tiempo que los colíderes, Nápoles y Juventus, buscarán mantener el invicto.

Como consecuencia de los disturbios ocurridos el año pasado en el derbi, el partido entre los dos enemigos irreconciliables de la capital se disputará el domingo a las 12H30 locales, una hora inhabitual para un encuentro de esta importancia.

El regreso al banquillo de la Lazio de Maurizio Sarri, que ya ocupó de 2021 a 2024, está siendo por ahora muy discreto, con una sola victoria (4-0 en el Olímpico frente al Hellas Verona) y dos derrotas en sus dos salidas (2-0 ante el Como y 1-0 frente al Sassuolo).

Dybala ausente

La Lazio se encuentra a tres puntos de la Roma, que parece renacida con la llegada al banquillo de Gian Piero Gasperini, aunque no podrá contar en el derbi con el argentino Paulo Dybala, otra vez lesionado.

Cuatro días después del movido debut en Liga de Campeones (4-4 contra el Dortmund) y una semana después de haber derrotado al Inter (4-3), la Juventus buscará mantener el pleno de puntos en la cancha del Hellas Verona, uno de los equipos que aún no conoce la victoria.

El colíder Nápoles, y vigente campeón, recibirá el lunes al recién ascendido Pisa, que por el momento también busca su primera victoria.

El Inter, que sólo ha sumado tres puntos en este inicio de temporada (11º), tratará de revertir el mal inicio frente al Sassuolo, con la moral de haber debutado en Champions con una victoria 0-2 en Ámsterdam contra el Ajax.

-- Programa de la 4ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Viernes:

(18h45 GMT) Lecce

Cagliari

- Sábado:

(13h00 GMT) Bolonia

Génova

(16h00 GMT) Hellas Verona

Juventus

(18h45 GMT) Udinese

Milan

- Domingo:

(10h30 GMT) Lazio

Roma

(13h00 GMT) Cremonese

Parma

Torino

Atalanta

(16h00 GMT) Fiorentina

Como

(18h45 GMT) Inter

Sassuolo

- Lunes:

(18h45 GMT) Nápoles

Pisa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

6. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

7. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

8. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

. Como 4 3 1 1 1 3 2 1

10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

13. Bolonia 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Génova 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5

