Derbis de máxima rivalidad encienden el Brasileirão

Tras una polémica ida en cuartos de final de la Copa Libertadores, con duras críticas al arbitraje, el líder Flamengo enfrenta al Vasco da Gama en un derbi de alta rivalidad en la liga brasileña.

La vigésimocuarta jornada guarda otros clásicos: Inter y Gremio se miden con sus entrenadores bajo fuego y Santos y Sao Paulo se cruzan con el Peixe de Neymar intentando evitar el descenso.

Clásico de los Millones

Al frente de la tabla con 50 puntos, Flamengo choca el domingo con Vasco (15º) en el Maracaná, en el llamado Clásico de los Millones, un derbi que el segundo no gana en liga desde 2015.

El Mengão tiene un ojo en la vuelta ante Estudiantes de La Plata, el próximo jueves, tras ganar 2-1 la ida en Río; pero no puede dormirse en la liga. Cruzeiro y Palmeiras le pisan los talones con 47 y 46 unidades respectivamente.

Una cuestionada expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata marcó el jueves el choque con Estudiantes.

La Conmebol reconoció en un video el error del árbitro Andrés Rojas y el club carioca protestó este viernes por un arbitraje que, considera, comprometió "el resultado" y "la credibilidad de la competición".

Filipe Luís calificó de "catástrofe" el papel de Rojas.

Técnicos en riesgo

Con sus entrenadores amenazados, Internacional (12º) y Gremio (14º) buscan el domingo apaciguar sus crisis y agravar la del rival.

La goleada 4-1 encajada en casa ante el Palmeiras en la última jornada dejó colgando de un hilo al técnico del Inter, Roger Machado. El equipo está cinco puntos por encima del descenso.

"Sabemos que tenemos un partido decisivo", dijo el portero colorado, el uruguayo Sergio Rochet.

En el Gremio, Mano Menezes también corre riesgos.

El Tricolor Gaúcho ganó solo uno de sus últimos cinco partidos y apenas tres unidades le separan de la zona roja. Sin el danés Martin Braithwaite, que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, apuesta por el debut del veterano Willian, de 37 años, de regreso en Brasil.

Descafeinado

El Santos (16º) recibe el domingo a un Sao Paulo (7º) que preservará titulares para la vuelta de los cuartos de la Libertadores del jueves ante el ecuatoriano Liga de Quito, en la que intentará remontar la derrota 2-0 de la ida.

Con Neymar en el once, el club de Pelé buscará la primera victoria con el argentino Juan Pablo Vojvoda en el banquillo tras dos empates. Solo un entero le aleja del descenso.

Cruzeiro sueña

El Cruzeiro, también el domingo, juega en casa ante Bragantino (8º), un rival en barrena con una victoria en sus diez compromisos previos.

Otro aspirante al título, Palmeiras, choca el sábado con el Fortaleza de Martín Palermo, que aunque es penúltimo intentará repetir la buena actuación en el triunfo contra el Vitória (2-0) en el debut del exdelantero argentino como DT del club.

El Verdão recibirá el miércoles a River Plate en la vuelta de los cuartos de la Libertadores, defendiendo el 2-1 de la ida.

Partidos de la 24ª jornada:

-Sábado:

Vitória-Fluminense

Botafogo-Atlético Mineiro

Ceará-Bahia

Palmeiras-Fortaleza

-Domingo

Mirassol-Juventude

Flamengo-Vasco da Gama

Internacional-Gremio

Sport Recife-Corinthians

Santos-Sao Paulo

Cruzeiro-Bragantino

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 50 22 15 5 2 47 10 37

2. Cruzeiro 47 23 14 5 4 37 16 21

3. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15

4. Mirassol 39 22 10 9 3 39 23 16

5. Botafogo 36 22 10 6 6 33 17 16

6. Bahia 36 21 10 6 5 29 24 5

7. Sao Paulo 35 23 9 8 6 27 23 4

8. Bragantino 31 23 9 4 10 28 33 -5

9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4

10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4

11. Ceará 27 22 7 6 9 21 22 -1

12. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7

13. Atlético Mineiro 25 21 6 7 8 21 25 -4

14. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7

15. Vasco da Gama 23 22 6 5 11 32 33 -1

16. Santos 23 22 6 5 11 21 32 -11

17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15

18. Juventude 21 22 6 3 13 19 43 -24

19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12

20. Sport 11 21 1 8 12 15 34 -19

prb/erc/app/raa/