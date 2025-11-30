Derechista Asfura niega que anunciado indulto de Trump a expresidente hondureño sea para favorecerlo

El candidato derechista a la presidencia de Honduras, Nasry Asfura, favorito de Donald Trump, negó este domingo que el anunciado indulto de Estados Unidos a un expresidente hondureño condenado por narcotráfico sea para favorecerlo en las elecciones de este domingo.

El presidente estadounidense pidió votar por Asfura so pena de cortar la cooperación con Honduras, y al mismo tiempo anunció que indultará al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien purga una pena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas.

"Desde hace meses se viene mencionando este tema y no tiene nada que ver con las elecciones", declaró el empresario de 67 años a la prensa tras votar en Tegucigalpa, al ser consultado si le favorecía el indulto.

Asfura postula por el Partido Nacional (PN), a nombre del cual gobernó Hernández en dos períodos de 2014 a 2022.

El aspirante presidencial niega tener vínculos con el exgobernante, aunque este domingo sostuvo que su indulto "le puede traer salud, esperanza, tranquilidad a la familia".

"El indulto es potestad del presidente de Estados Unidos", agregó.

Trump advirtió que solo está dispuesto a trabajar con Asfura, al tildar de "comunistas" a la candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, del partido Libre, y al derechista del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.

El empresario y exalcalde de Tegucigalpa reiteró este domingo que una buena relación con Trump puede favorecer a los hondureños que viven en Estados Unidos y al país en general, cuyas exportaciones van mayoritariamente al mercado estadounidense.

"Debemos luchar por tener buenas relaciones con Estados Unidos", manifestó.

bur-axm/val