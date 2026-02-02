Derechista Fernández se autoproclama ganadora de elecciones presidenciales de Costa Rica
La candidata oficialista de derecha, Laura Fernández, se autoproclamó ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica tras obtener el 49% de votos en las elecciones de este domingo, con una promesa de mano dura frente a la violencia del narcotráfico.
Fernández se situó casi diez puntos arriba del umbral para evitar el balotaje, escrutado el 80% de las mesas electorales. Su inmediato rival, el economista Álvaro Ramos, obtuvo un 33%.
"Desde el día número uno usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica", le dijo al mandatario Rodrigo Chaves en una llamada telefónica televisada.