Derechos Sociales premiará a personas y organizaciones españolas y extranjeras por su compromiso con la protección animal

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes las bases reguladoras de los 'Premios Nacionales a la Protección Animal', con los que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere distinguir de forma anual iniciativas y comportamientos en favor de la protección de los animales. Desde la salida a exposición pública de las bases el pasado dos de junio, estas han registrado varios cambios.

Por ejemplo, Derechos Sociales ha especificado que los galardones son de carácter honorífico y que no conllevan dotación económica ninguna en cualquiera de sus modalidades. En efecto, los premios consisten en un trofeo conmemorativo y en un correspondiente diploma de reconocimiento.

Además, ha añadido una cuarta categoría a los premios al margen de las tres que ya contemplaba cuando avanzó su creación a finales de mayo de este año: Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal se ha unido al de la Mejor Iniciativa Institucional, el de la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria en Protección Animal y el galardón extraordinario a la Protección Animal (que en este último caso se podrá convocar un máximo de tres veces por año).

Asimismo, ha incluido la posibilidad de considerar candidatos extranjeros en el caso del Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal, al de la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria en Protección Animal y al Extraordinario a la Protección Animal. De esta manera, ha especificado que al primero concurrirá cualquier persona física, nacional o extranjera, que haya desarrollado acciones dirigidas a la protección de los animales a lo largo de su trayectoria profesional o vital.

Además, ha explicado que por el segundo competirán aquellas entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o colectivos, nacionales o extranjeras con sede en el territorio nacional, que hayan desarrollado proyectos relacionados con la protección de los animales.

En lo que se refiere al tercero, ha indicado que el galardón estará enfocado en reconocer aquellas actuaciones de carácter excepcional que, implicando la acción voluntaria y espontánea de una o diversas personas u organizaciones, adquieran notoriedad a nivel nacional y/o internacional y sean consideradas como un ejemplo y referente de los valores de la protección animal en España o en el resto del mundo.

Al margen de ello, las bases reguladoras han detallado que podrán ser candidatas al Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional en Protección Animal aquellas administraciones públicas nacionales y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes que hayan implementado políticas, estrategias o acciones para la mejora de la protección de los animales.

El texto publicado en el BOE determina que las propias personas físicas o jurídicas se podrán presentar a las diferentes modalidades ordinarias y que, a su vez, otras personas físicas o jurídicas, entidades de protección animal y otras entidades públicas o privadas podrán presentar candidaturas a favor de terceros. Con carácter excepcional y de forma motivada, la persona titular de la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también podrá presentar de oficio candidaturas de terceros.

En el caso de la modalidad extraordinaria, especifica que la concesión de este galardón se podrá llevar a cabo sin que medie una convocatoria previa. Una vez se conozca el suceso que pudiera motivar su otorgamiento, se podrá convocar el pleno del jurado en sesión extraordinaria a instancias de la persona titular de la presidencia o a solicitud de, como mínimo, la mitad de sus vocalías.

En lo que respecta al jurado, detalla que este estará presidido por la persona titular de la División de Bienestar de los Animales. Al margen de los representantes de la Administración General del Estado, también actuarán como vocales personas procedentes de distintos colectivos de la sociedad civil, nombrados a tal efecto por la persona titular de la Dirección General de Derechos de los Animales. De esta manera, el jurado contará con una persona representando a la profesión veterinaria; otra a las entidades de protección animal; otra a las organizaciones colaboradoras con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en programas y actuaciones de concienciación positiva y tenencia responsable de animales de compañía; y otra representando a juristas de reconocido prestigio en Derecho Animal.