Derek Carr firma por 4 años con los Saints

Nueva orleáns (ap) — el quarterback derek carr pactó un contrato de cuatro años con los saints de nueva orleáns, y una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que el acuerdo podría tener un valor de 150 millones de dólares.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el monto financieron no fueron difundidos cuando los Saints anunciaron la adquisición de Carr.

“La experiencia de Derek, el liderazgo y habilidades aportarán recursos a nuestra ofensiva”, señaló el gerente general de los Saints Mickey Loomis.

Carr viene de disputar nueve temporadas con Raiders y es el dueño de los récords de la franquicias en yardas mediante pases (35.222) y pases de touchdown (217). Pero nunca ha ganado un juego de postemporada. Y tras un pobre desempeño en la recta final de la pasada temporada, Carr perdió la titularidad en los últimos dos partidos.

Carr, quien cumplirá 32 años de edad el 28 de marzo, fue dado de baja por Las Vegas el 14 de febrero al declinar renunciar a una cláusula para vetar canjes en su contrato.

Las Vegas necesitaba transferirle o dejarle en libertad antes de esa fecha o de lo contrario los 40,4 millones de dólares en su contrato por los próximos dos años quedaban garantizados.

Desde 2006, los Saints se han clasificado nueve veces a los playoffs y ganaron un Super Bowl. Todas esas participaciones en la postemporada fueron con Drew Brees, pasador histórico de la franquicia y Sean Payton como entrenador en jefe. Brees se retiró y Payton ahora dirige a los Broncos de Denver.

El entrenador en jefe de los Saints Dennis Allen conducía a los Raiders cuando éstos seleccionaron a Carr en la segunda ronda del draft de 2014 procedente de Fresno State. Allen dirigió a Carr apenas cuatro partidos antes de ser despedido ese año.

La adquisición debe brindar cierta estabilidad a los Saints en una posición que quedó en ascuas tras una campaña de 2022 que cerraron con foja de 7-10.

Jameis Winston está bajo contrato con los Saints hasta 2023, pero se presume que Nueva Orleáns podría dejarle en libertad. Debe cobrar un salario base de 12,8 millones la próxima temporada, según su contrato, y apenas disputó tres juegos de 2022 antes de ceder la titularidad — en parte por una lesión en la espalda — a Andy Dalton.

Dalton, de 35 años de edad y veterano de 12 campañas en la NFL, será agente libre con miras a la próxima temporada.

AP