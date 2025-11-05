Derek Shelton aprovechó que los Piratas lo despidieran para postularse con los Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Durante las primeras semanas posteriores a su despido como manager de los Piratas de Pittsburgh, Derek Shelton estuvo sumido en un sentimiento de amargura. Había perdido su empleo tras apenas 38 juegos de su sexta temporada.

Y estaba convencido de que podía hacer bien el trabajo.

Ese tiempo libre repentino resultó ser un regalo inesperado. Mientras evaluaba con franqueza en conversaciones con varios confidentes la actitud que adoptó, los ajustes que hizo y las lecciones que aprendió, Shelton tomó notas que lo ayudaron a aterrizar en Minnesota.

Los Mellizos se dieron cuenta de lo que había hecho.

"Sinceramente creo que el período de reflexión es probablemente la razón por la que estoy en esta silla ahora mismo", dijo Shelton el martes después de su conferencia de prensa de presentación en Target Field como el 15º manager de Minnesota. "Creo que si eso te sucede al final de la temporada, es realmente difícil darle la vuelta y decir: 'Podría haber hecho esto de manera diferente'".

El presidente de los Mellizos, Derek Falvey, ya conocía bien a Shelton, desde que coincidieron en Cleveland cuando Falvey comenzó su carrera. Habían estado juntos también a lo largo de dos temporadas en Minnesota cuando Shelton trabajó como entrenador de banca para dos managers diferentes: Paul Molitor en 2018 y Rocco Baldelli en 2019, antes de conseguir su gran oportunidad con Pittsburgh.

Falvey llamaba a Shelton de vez en cuando para obtener una perspectiva externa mientras estaba con los Piratas, una relación que influyó en forma determinante en la decisión de los Mellizos.

"Creo que fuimos más duros con él de lo que tal vez fuimos con otros candidatos", dijo Falvey. "Shelty y yo hablamos sobre algunos de los desafíos reales que tuvo en Pittsburgh, desafíos muy específicos, ya sea con jugadores o personal o con la gerencia o de otra manera, que todos tenemos. Estos no son trabajos fáciles. Son desafiantes. Los desarrollas y aprendes un montón. Pude realmente presionarlo en algunas de esas cosas y decirle: '¿Cómo manejarías eso de manera diferente? Porque sé cómo lo manejaste entonces. Sé por qué estabas frustrado'. Eso nos ayudó mucho a entender eso".

Shelton, quien tuvo un récord de 306-440 con los Piratas, tampoco se guardó nada de su lado en la entrevista.

Los Mellizos, que despidieron a Baldelli con un récord de 527-505 después de tres títulos de la División Central de la Liga Americana en siete temporadas pero con solo un viaje a los playoffs en sus últimos cinco años, han reducido costos desde que el equipo de 2023 terminó con la racha de 18 tropiezos consecutivos en postemporada, un récord en deportes profesionales, y ganó una serie por primera vez desde 2002.

El presidente ejecutivo Joe Pohlad lideró una exploración de venta de la franquicia que su abuelo compró en 1984, antes de que la familia optara recientemente por quedarse y agregar nuevos inversores aún no identificados al grupo de propietarios para ayudar a reducir la deuda y restablecer la perspectiva financiera.

Aunque ni Falvey ni Shelton revelarían un objetivo específico de nómina para 2026, en parte debido a la fluidez del período de transacciones que apenas comienza, ambos dieron indicios de que no se les pedirá que reduzcan aún más la plantilla y se vean obligados a intercambiar, por ejemplo, a uno o ambos de sus lanzadores estelares, el venezolano Pablo López y Joe Ryan.

"Cuando me senté con Joe Pohlad, y le hice la pregunta, le dije: '¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué está fuera de la mesa?' Y su respuesta para mí fue: 'Pregúntame lo que quieras'", dijo Shelton. "Obtuve las respuestas que realmente me hicieron querer este trabajo".

Cuando Shelton llegó con los Pirates, uno de los clubes que menos gastaba en las Grandes Ligas al jugar en uno de sus mercados más pequeños, estaban claramente en modo de reinicio. Los Mellizos, a pesar de su venta de 10 jugadores antes de la fecha límite de canjes la pasada temporada, no se consideran en esa misma categoría.

"Mi objetivo en este receso no es quitarle a este equipo", dijo Falvey. "Vamos a tener que evaluar cada oportunidad que se nos presente. Habrá muchas llamadas sobre jugadores de nuestro equipo porque creemos que tenemos algunos jugadores talentosos. No tengo ninguna duda de que eso será parte de nuestro proceso. Al mismo tiempo, mi objetivo personal es encontrar formas de aumentar y agregar piezas alrededor de esto".

_____

Deportes LA NACION: https://apnews.com/hub/deportes