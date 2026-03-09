DeRosa: tarik Skubal fuera del Clásico Mundial tras emotiva apertura

HOUSTON (AP) — Tarik Skubal no volverá a lanzar en el Clásico Mundial de béisbol, informó el mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa.

DeRosa hizo el anuncio antes del juego del lunes por la noche contra México y después que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos campañas hubiera expresado dudas sobre poner fin a su participación en el torneo tras una sola salida.

“Siempre asumimos que se iba a ir después de la fase de grupos. Sé que eso se nubló un poco porque subirse al montículo con el uniforme de Estados Unidos, estar en el vestuario con estos muchachos, es especial. Pero se va a ir después de esta noche y regresará a Lakeland para estar en el campamento de los Tigres", señaló DeRosa.

El mes pasado, Skubal señaló que tenía la intención de hacer solo una apertura en el Clásico Mundial de Béisbol, sin importar hasta dónde avanzara Estados Unidos, porque quería mantenerse en un régimen regular de entrenamientos de primavera y aumentar la carga de trabajo de cara al día inaugural, en su mayoría con Detroit.

Sus sentimientos cambiaron después de abrir contra Gran Bretaña el sábado por la noche.

“No esperaba que este tipo de emociones me pasaran por la cabeza ni que mis pensamientos fueran a ser distintos. Estaba bastante comprometido con hacer una apertura y volver al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar averiguar un plan para mí. Pero sí, tampoco lo sé en un sentido u otro”, les dijo el sábado por la noche Skubal a los reporteros.

DeRosa entiende la decisión de Skubal y se mostró encantado de haberlo tenido aunque fuera para una sola apertura.

“Sé lo que está en juego para él. Estoy encantadísimo de que haya decidido presentarse desde el principio con nosotros —de verdad— y tomar la pelota por nosotros. Creo que significó mucho para muchos de los muchachos en ese vestuario. Sabemos dónde está su corazón. Si estuviera en una situación diferente, no se estaría yendo”, señaló DeRosa.

Skubal es elegible para convertirse en agente libre después de esta temporada y se espera que consiga un contrato de nueve cifras.

“También entiendo que el 99,9% de los muchachos, si tuvieran su capacidad de llegar a la agencia libre y con una riqueza generacional sobre la mesa y todo lo que tiene por delante, una oportunidad de ganar tres Cy Young seguidos, yo estaba orgulloso de que siquiera se presentara con nosotros”, continuó DeRosa.

Skubal permitió un jonrón de Nate Eaton en su primer lanzamiento el sábado por la noche, pero después de eso concedió apenas un sencillo, mientras ponchaba a cinco en tres entradas de una victoria por 9-1.

