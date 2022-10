Derriban a niño que corría a la cancha durante Bucs-Falcons

ARCHIVO - Panorámica del estadio Raymond James Stadium en Tampa, Fla., del 10 de octubre de 2021. Un niño entró corriendo al campo y fue derribado fuerte por un oficial de seguridad en el segundo cuarto del partido de Tampa Bay en contra de Atlanta, el domingo 9 de octubre de 2022. Una mujer que se identificó como su madre, dijo a The Associated Press que el menor tiene 10 años. Un policía dijo más tarde a AP que era mayor de 10, pero no podría compartid la información. (AP Foto/Alex Menendez, Archivo)